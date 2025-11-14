تیم نام آوران، نماینده خراسان شمالی در لیگ برتر کشتی آزاد، از ظهر امروز، میزبان تیم پاس ستارگان ساری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی تیم نام آوران، نماینده خراسان شمالی در لیگ برتر کشتی آزاد، از ظهر امروز در مسابقات هفته اول دور برگشت این لیگ، از تیم پاس ستارگان ساری میزبانی می کند.

هیجان در سالن امید بجنورد، محل برگزاری این رقابت‌ها بالاست و جمعيت تماشاگران آن قدر زیاد است که نیروهای فراجا اجازه ورود تماشاگر بیشتر را نداده اند.

خراسان شمالی از استان های دارای ظرفیت و استعداد در کشتی، کشتی باچوخه، جودو و کوراش محسوب می‌شود.