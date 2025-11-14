آیت الله سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه قم با اشاره به بروز بحران آب در پی کاهش نزولات آسمانی گفت: این مشکل راه حل‌های کوتاه مدت و بلند مدت دارد و هیچ بن بستی برای رفع این مشکل وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم با اشاره به بروز بحران آب در پی کاهش نزولات آسمانی و اقامه نماز باران در ایران و دیگر کشور‌های اسلامی گفت: هیچ بن بستی برای حل مشکل آب وجود ندارد.

وی با بیان اینکه برای حل بحران آب، راه حل‌های کوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد گفت: در کنار دعا و تضرع از درگاه الهی برای بارش باران، باید از مصرف بی رویه آب خودداری کرد و دولت و مجلس هم سیاستگذاری‌های مناسبی برای حل مشکل کم آبی داشته باشند.

امام جمعه قم همچنین با اشاره به در پیش بودن هفته بسیج، تفکر بسیجی را مایه شکست توطئه دشمنان دانست و گفت: تفکر و عمل بسیجی موجب شد دشمن حیله گر و طمع ورز در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شکست بخورد.

آیت الله سعیدی با اشاره به امتداد تفکر بسیجی در کشور‌های فلسطین، یمن، لبنان و عراق گفت: حضور آگاهانه مردم عراق در انتخابات پارلمانی این کشور، موجب پیروزی و تقویت جریان مقاومت و شکست طرح بی ثبات سازی این کشور شد.

وی همچنین با گرامیداشت یاد علامه سید محمدحسین طباطبایی و هفته کتاب و کتابخوانی بر ترویج فرهنگ انس با کتاب تاکید کرد.

امام جمعه قم با اشاره به سالروز آزادسازی سوسنگرد در ۲۶ آبان سال ۱۳۵۹ و نقش موثر رهبر معظم انقلاب در این عملیات گفت: مقاومت رزمندگان در سوسنگرد کمتر از مقاومت آنها در خرمشهر نبود.

آیت الله سعیدی همچنین با اشاره به فرا رسیدن سالروز شهادت سردار شهید مهدی زین الدین و برادر ایشان شهید مجید زین الدین در ۲۷ آبان سال ۱۳۶۳ گفت: این فرمانده دلاور لشگر علی ابن ابیطالب (ع)، مدیری شایسته و جهادی و الگوی نسل جوان است.