زعفران قائنات، سرمایه هویتی و اقتصادی خراسان جنوبی
، استاندار خراسان جنوبی در جشن برداشت زعفران قائنات با تأکید بر نقش زعفران در معیشت هزاران خانواده، خواستار صیانت از برند جهانی زعفران قائنات و جلوگیری از خامفروشی این محصول در راستای تقویت اقتصاد استان شد.
هاشمی با بیان اینکه زعفران یکی از مهمترین ظرفیتهای اقتصادی و هویتی استان است، بر ضرورت حمایت همهجانبه از کشاورزان و صیانت از برند جهانی این محصول راهبردی تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه زعفران در معیشت مردم استان گفت: بیش از ۲۶ هزار کشاورز و بهرهبردار با تلاش شبانه روزی در تولید زعفران نقشآفرینی میکنند.
استاندار با اشاره به سطح زیرکشت بیش از ۱۶ هزار هکتار و تولید ۴۲ تن زعفران باکیفیت در استان، افزود: زعفران خراسان جنوبی بهویژه زعفران قائنات، یکی از مهمترین معرفهای هویت ایرانی در جهان است و باید از خامفروشی و کاهش ارزش افزوده آن جلوگیری شود.
هاشمی با ذکر این نکته که امروز دنیا منتظر معرفی ظرفیتهای ماست، گفت: رسانهها و شبکههای ملی و استانی میتوانند نقش مهمی در این معرفی ایفا کنند.
وی با قدردانی از تلاش کشاورزان که از نخستین ساعات بامداد با چینش گل زعفران روز خود را آغاز میکنند، افزود: کشاورزان ما با زحمت فراوان محصولی تولید میکنند که عمر مفید پیاز آن هفت سال است و این نشان میدهد زعفران چه جایگاه مهمی در پایداری اقتصادی خانوادههای روستایی دارد.
استاندار در ادامه یکی از مسیرهای مهم توسعه را گسترش صنایع تبدیلی و فرآوری زعفران برشمرد و گفت: فرزندان همین شهرستان تاکنون دهها محصول فرآوریشده از زعفران تولید کردهاند و این مسیر باید تقویت شود.
به گفته هاشمی جلوگیری از خامفروشی و ورود به زنجیره ارزش، آینده اقتصادی استان را تضمین خواهد کرد.
وی همچنین به ضرورت آشنا کردن نسل جدید با ظرفیتهای زعفران اشاره کرد و با بیان اینکه باید در مدارس و مراکز آموزشی، تاریخچه، ارزش اقتصادی و علمی زعفران آموزش داده شود تا جوانان با این میراث ارزشمند آشنا شوند، گفت: همانگونه که خراسان جنوبی در حوزه تعلیم و تربیت چهرههای ملی دارد، میتواند در حوزه زعفران نیز سرآمد کشور شود.
استاندار جشنوارههای تخصصی زعفران را نمونهای از جهاد تبیین دانست و افزود: این جشنوارهها بهترین فرصت برای معرفی ظرفیتهای استان و بیان توانمندی کشاورزان است.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس هم گفت: زعفران قائنات به عنوان نماد جمهوری اسلامی ایران باید صیانت شود.
اسحاقی در جشنواره زعفران با تأکید بر جایگاه ملی این محصول، خواستار حفاظت، ترویج و معرفی گستردهتر زعفران قائنات در سطح کشور شد.
وی با تأکید بر ضرورت صیانت از برند ملی زعفران قائنات، این محصول را نماد جمهوری اسلامی ایران در جهان دانست و ضمن قدردانی از حضور چهرههای اثرگذار این حوزه بهعنوان مروّجان شاخص زعفران گفت: امروز در دولت چهاردهم و با مدیریت استاندار خراسان جنوبی که سالها تجربه اجرایی داشته و خود فرزند و فعال حوزه کشاورزی است، فرصت ارزشمندی برای ارتقای اقتصادی کشاورزان فراهم شده و باید از این ظرفیت بهصورت کامل بهرهبرداری کنیم.
اسحاقی تأکید کرد: زعفران قائنات پیشانی و هویت اقتصادی خراسان جنوبی و ایران است و همه ما موظفیم برای حفظ، تقویت و معرفی این برند تاریخی اقدام کنیم.
نماینده مجلس در ادامه به ضرورت تقویت جایگاه علمی و فرهنگی این محصول اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه وزیر آموزش و پرورش اهل این خطه است، زمینه لازم برای گنجاندن تاریخچه و اهمیت زعفران قائنات در محتوای آموزشی یکی از مقاطع تحصیلی فراهم شده و مذاکرات اولیه نیز در این زمینه انجام گرفته است.
اسحاقی از آمادگی استان برای معرفی زعفران قائنات در دفترچههای داخل پرواز شرکتهای هواپیمایی خبر داد و افزود: در گفتوگو با شرکتهای مربوطه مقرر شده هزینههای لازم توسط استان پرداخت شود تا این محصول در بخش معرفی ظرفیتهای خراسان جنوبی قرار گیرد.
به گفته وی در پروازهایی که به مقصد خراسان جنوبی انجام میشود، این آمادگی وجود دارد که بستههای کوچک زعفران، دمنوشها و فرآوردههای مرتبط با آن جایگزین کیک و آبمیوه شود تا مسافران از بدو ورود با هویت اقتصادی استان آشنا شوند.
اسحاقی با اشاره به برنامهریزی برای نصب نماد زعفران قائنات در فرودگاه، این اقدام را گامی مؤثر در هویتبخشی به ورودی استان دانست و گفت: همانگونه که از مفاخر فرهنگی مانند شعر فارسی پاسداری میکنیم، باید برای حفاظت از این محصول استراتژیک نیز تلاش کنیم تا شأن تاریخی و اقتصادی آن برای نسلهای آینده حفظ شود.
همچنین در این جشنواره از سند جغرافیایی ثبت جهانی زعفران قاین و تمبر نشان جغرافیایی زعفران قائنات رونمایی شد.
