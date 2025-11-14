به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،فاز نخست گلخانه مدرن و صنعتی هیدروپونیک با حضور غلامرضا نوری‌قزلجه وزیر جهاد کشاورزی و بهرام سرمست استاندار آذربایجان‌شرقی در شهرستان شبستر به بهره‌برداری رسید. این مجموعه که در روستای نظرلو احداث شده ۱۰ هکتار سطح زیرکشت دارد و با هدف توسعه تولیدات صادرات‌محور، افزایش بهره‌وری آب و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه راه‌اندازی شده است.

ظرفیت تولید سالانه این گلخانه بیش از ۴ هزار تن انواع سبزی، صیفی و نشا است و بهره‌برداری از آن نقش مهمی در تقویت زنجیره تامین محصولات گلخانه‌ای استان خواهد داشت.

برای اجرای این پروژه مجموعاً ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده که ۴ هزار میلیارد ریال آن توسط بخش خصوصی تامین شده است. با آغاز فعالیت فاز نخست برای ۲۷۰ نفر به‌ صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد شده و خانوار‌های منطقه از مزایای اقتصادی آن بهره‌مند خواهند شد.

همچنین بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده مراحل اجرایی فاز دوم این طرح در سطح ۱۰۰ هکتار به‌زودی آغاز خواهد شد.