بهرهبرداری از بزرگترین گلخانه هیدروپونیک در شبستر
بزرگترین گلخانه هیدروپونیک آذربایجانشرقی با حضور وزیر جهاد کشاورزی در شبستر افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،فاز نخست گلخانه مدرن و صنعتی هیدروپونیک با حضور غلامرضا نوریقزلجه وزیر جهاد کشاورزی و بهرام سرمست استاندار آذربایجانشرقی در شهرستان شبستر به بهرهبرداری رسید. این مجموعه که در روستای نظرلو احداث شده ۱۰ هکتار سطح زیرکشت دارد و با هدف توسعه تولیدات صادراتمحور، افزایش بهرهوری آب و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه راهاندازی شده است.
ظرفیت تولید سالانه این گلخانه بیش از ۴ هزار تن انواع سبزی، صیفی و نشا است و بهرهبرداری از آن نقش مهمی در تقویت زنجیره تامین محصولات گلخانهای استان خواهد داشت.
برای اجرای این پروژه مجموعاً ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایهگذاری شده که ۴ هزار میلیارد ریال آن توسط بخش خصوصی تامین شده است. با آغاز فعالیت فاز نخست برای ۲۷۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد شده و خانوارهای منطقه از مزایای اقتصادی آن بهرهمند خواهند شد.
همچنین بر اساس برنامهریزی انجامشده مراحل اجرایی فاز دوم این طرح در سطح ۱۰۰ هکتار بهزودی آغاز خواهد شد.