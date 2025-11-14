معاون هماهنگی مالی، پشتیبانی و امور مجامع توانیر بر لزوم تمرکز جدی شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌ای بر وصول مطالبات تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وحید ازوجی معاون هماهنگی مالی، پشتیبانی و امور مجامع توانیر، در حاشیه بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق گفت: اقدامات مالی و نظارتی در سال‌های اخیر، نتیجه تلاش مشترک ۵۶ شرکت زیرمجموعه بوده و بخش بزرگی از مسیر تأمین منابع پایدار، به همکاری و اهتمام همین مجموعه‌ها وابسته است.

وی در خصوص ظرفیت‌های بانکی برای تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های توزیع افزود: در سال ۱۴۰۳ و ابتدای ۱۴۰۴ تلاش شد ظرفیت‌های بانکی برای تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های توزیع برای خرید تجهیزات و اصلاح شبکه فعال شود. در همین چارچوب، تاکنون ۷ هزار میلیارد تومان از بانک صادرات و ۲ هزار میلیارد تومان از بانک ملت کارسازی شد و همراهی شرکت‌های گروه در این زمینه بسیار مؤثر بود.

ازوجی بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ مبِلغ ۳ همت اوراق سلف منتشر شد و امسال نیز مجوز ۱۲ همت اوراق سلف وجود دارد که برنامه ریزی انتشار ۵ هزار میلیارد تومان با همکاری شرکت‌های برق منطقه‌ای در دست اجراست. برای نخستین بار، ۶۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مصوب شد. این گام بسیار مهمی برای تسویه بدهی‌های صنعت برق بود و تاکنون ۵۷ هزار میلیارد تومان آن تخصیص یافته و در سه مرحله در حال واگذاری به شرکت‌هاست.

وی بااشاره به اینکه با عملکرد صحیح شرکت‌ها در ارائه اطلاعات بدهی‌ها، امکان افزایش این رقم نیز در دست پیگیری است، گفت: در سال جاری حدود ۳ هزار میلیارد تومان از محل صادرات برق برای این حوزه اختصاص یافت و با مجوز اخیر هیات وزیران، ظرفیت کاربرِ برق و بورس انرژی نیز برای تأمین هزینه‌های پروژه‌های هوشمندسازی فعال شده است.

معاون هماهنگی مالی، پشتیبانی و امور مجامع توانیر، اختلاف نرخ تأمین مالی بین بازار سرمایه و سقف قابل پرداخت توسط شرکت‌های دولتی را یکی از چالش‌های جدی شرکت‌های برق عنوان کرد و گفت: اختلاف بیش از ۲۰ درصدی نرخ سود بازار و مجوز شرکت‌های دولتی، مانع جذب سرمایه از بازار سرمایه است که نیازمند اصلاح سازوکار‌ها هستیم.

ازوجی مهم‌ترین بخش سخنان خود را به وصول مطالبات اختصاص داد و هشدار داد: مانده مطالبات صنعت برق از مشترکین بالغ بر ۷۹ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۳ بوده و در ۷ ماه نخست سال جاری روند صعودی یافته، به طوری که در پایان مهر ماه بالغ بر ۱۱۵ هزار میلیارد تومان شده است.

معاون هماهنگی مالی، پشتیبانی و امور مجامع توانیر در پایان تأکید کرد: بدهکاران برق مصرفی میبایست بدهی خود را تا پایان سال تعیین‌تکلیف نمایند؛ در غیر این‌صورت اسامی بدهکاران باید رسانه‌ای شود. طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات مصرف کنندگان غیرمجاز آب و برق و... و نیز بند (ژ) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴، شرکت‌ها مکلف به وصول مطالبات هستند.