مراسم ساخت مجموعه بوم‌گردی بومیان کیش با حضور معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این مراسم با تأکید بر اینکه توسعه گردشگری بوم‌محور باید با محوریت جامعه بومی حرکت کند، گفت: بهره‌مندی بومیان کیش از اقتصاد گردشگری در اولویت قرار دارد و معتقدیم صاحبان اصلی کیش باید در خانه خود بهترین فرصت را برای ترویج گردشگری تجربه‌محور داشته باشند.

محمد کبیری افزود: اجرای این طرح پس از مذاکره با ذی‌نفعان، به‌ویژه بومیان منطقه طراحی و نهایی شده است.

او بوم‌گردی را بستری برای معرفی فرهنگ غنی و تاریخ اصیل کیش دانست و افزود: با شکل‌گیری اقامتگاه‌ها، فرهنگ زیبای بومیان به بهترین شکل به گردشگران معرفی و تجربه‌ای متفاوت از سفر به کیش را فراهم می کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: این طرح، آغاز مسیر است و طرح‌های مشابه دیگری نیز در مناطق استقرار جامعه بومی کیش دنبال خواهد شد.

محمد کبیری ابراز امیدواری کرد به‌زودی شاهد بهره‌برداری از مجموعه بوم گردی بومیان و آغاز طرح های مشابه در جزیره کیش باشیم.

اقامتگاه بوم‌گردی بومیان کیش در منطقه سفین قدیم، ساخته خواهد شد.

این مجموعه در زمینی با مساحت حدود ۱۶ هزار و ۸۸۴ مترمربع طراحی شده و در دو طبقه به بهره برداری خواهد رسید.