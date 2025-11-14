نشست تبیینی مشاورین املاک شهرستان ساوه با یکی از دستگاه‌های امنیتی در خصوص اجاره‌ی مکان‌ها و منازل توسط افراد نفوذی با هدف افزایش سطح امنیت و جلوگیری از راه‌های نفوذ دشمنان برگزار شد.

رزمایش ملی ارزیابی سامانه ارسال پیام های هشدار اضطراری از طریق تلفن همراه امروز جمعه 23 آبان بین ساعت 10 تا 12 برگزار شد.

در اجرای رزمایش ممکن است تمامی تلفن های همراه تحت پوشش شبکه همراه اول در برخی مناطق منتخب تهران و سایر شهرهای کشور، پیام هشدار آزمایشی همراه با لرزش با عنوان « این یک پیام ارزیابی سامانه هشدار اضطراری است » را روی صفحه نمایش خود مشاهده نمایند.

در زمان دریافت پیام، هیچ اقدام خاصی از سوی شهروندان لازم نیست صورت پذیرد و تنها مشاهده پیام کفایت می کند.

نشست تبیینی مشاورین املاک شهرستان ساوه با یکی از دستگاههای امنیتی در خصوص اجاره ی مکان ها و منازل توسط افراد نفوذی با هدف افزایش سطح امنیت و جلوگیری از راه های نفوذ دشمنان برگزار شد.

در جلسه ایی تکلیف بهره برداری از درمانگاه های قدیمی روستاهای آقداش از توابع بخش مرکزی خنداب مشخص و مقرر شد از آنها برای احداث کتابخانه عمومی استفاده شود.

در جلسه ستاد گرامیداشت استقبال و تشییع شهدای گمنام در شهرستان تفرش در خصوص برنامهای استقبال از پیکر شهدا در این شهرستان گفتگو و تبادل نظر شد.