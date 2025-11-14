به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ،حجت الاسلام قاسم خانی امام جمعه شهرستان خوی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته با اشاره به آغاز هفته کتاب و کتابخوانی از بیست و چهارم آبان تا دوم آذر، کتاب را گنجینه ارزش‌های انسانی و مادر تمدن‌ها دانست.

وی با تاکید بر اینکه در نگاه رهبر معظم انقلاب کتابخوانی یک وظیفه و نیاز اساسی جامعه است، تصریح کرد که ایشان همواره بر عادت دادن نسل نوجوان و جوان به مطالعه و تشکیل حلقه‌های معرفتی تاکید کرده‌اند. امام جمعه خوی بخش‌هایی از بیانات رهبر انقلاب درباره اهمیت مطالعه حوادث تاریخی را یادآور شد و ضرورت افزایش آگاهی نسل جوان از وقایع مهمی مانند تحریم تنباکو، قرارداد‌های عصر قاجار و کودتای رضاخان را مورد تاکید قرار داد.

قاسم خانی در همین زمینه به نمونه‌هایی از پیامد‌های بی توجهی حاکمان دوران پهلوی به منافع ملی اشاره کرد و گفت آگاهی از تاریخ نشان می‌دهد تطهیر پهلوی امکان پذیر نیست و مطالعه واقعیات تاریخی برای افزایش بصیرت جامعه ضروری است.

امام جمعه خوی در ادامه با اشاره به فرارسیدن سالروز بزرگداشت علامه طباطبایی، عرفان عملی و عمق علمی این مفسر برجسته قرآن را دو شاخص مهم شخصیت ایشان دانست و تاکید کرد علامه با بنیان اندیشه‌ای قوی در برابر موج کمونیسم ایستاد و نسل مهمی از اندیشمندان اسلامی را تربیت کرد. وی عظمت تفسیر المیزان را از جلوه‌های برجسته شخصیت علمی علامه معرفی کرد.

قاسم خانی در بخش دیگری از خطبه‌ها به تبیین بیانات رهبر انقلاب درباره رابطه با آمریکا در سخنرانی سیزده آبان پرداخت و گفت شروط جمهوری اسلامی برای هرگونه بررسی آینده روابط با آمریکا شامل توقف حمایت آن کشور از رژیم صهیونیستی، جمع آوری پایگاه‌های نظامی از منطقه و عدم دخالت در مسائل منطقه است. امام جمعه خوی افزود افزایش مخالفت عمومی در آمریکا با جنایات رژیم صهیونیستی نتیجه مقاومت ملت فلسطین است و امروز حتی افکار عمومی غرب نیز علیه جنایات صهیونیست‌ها موضع گرفته است.

وی همچنین به تغییرات اجتماعی و سیاسی در آمریکا و رشد حمایت از آرمان فلسطین در میان نسل جوان اشاره کرد و گفت این تحول بزرگ محصول مظلومیت غزه و روشنگری جریان مقاومت است. امام جمعه خوی در ادامه اظهارات یکی از فرماندهان پیشین ارتش آمریکا درباره ایستادگی ملت ایران در دفاع مقدس را یادآور شد و گفت آینده ایران با تکیه بر فرهنگ مقاومت و تجربه دفاع هشت ساله روشن و استوار است.