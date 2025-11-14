استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
توسعه کشت گلخانهای اولویت اصلی آذربایجان شرقی
استاندار آذربایجانشرقی با اشاره به اولویت استان برای گسترش کشت گلخانهای و ایجاد شهرکهای کشاورزی گفت: افتتاح گلخانه ۱۰ هکتاری نمونهای از حرکت به سمت کشاورزی مدرن، بهرهور و سازگار با اقلیم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،بهرام سرمست در مراسم افتتاح گلخانه ۱۰ هکتاری که با حضور غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد توسعه کشتهای گلخانهای را راهبرد قطعی استان در مواجهه با تغییرات اقلیمی عنوان کرد.
سرمست با تاکید بر ضرورت تغییر الگوی تولید در بخش کشاورزی گفت: سیاست ما در استان این است که با توجه به محدودیت منابع آب و تغییرات اقلیمی، ترویج کشت گلخانهای را در اولویت قرار دهیم و ایجاد شهرکهای کشاورزی و گلخانهای را بهصورت جدی دنبال کنیم.
وی افزود:در شهرستانهای مختلف از جمله جلفا، سراب، بناب، ملکان و عجبشیر همین سیاست را پیگیری میکنیم تا با اتخاذ یک الگوی اصولی و علمی امنیت غذایی پایدار برای استان و کشور فراهم شود.
استاندار آذربایجان شرقی گفت:این پروژه با بهرهگیری از بهروزترین فناوریهای گلخانهای اجرا شده و نمونهای از بهرهوری، اثربخشی و تولید هوشمند در بخش کشاورزی است. امیدواریم فازهای بعدی این طرح نیز بهزودی راهاندازی شود.
سرمست همچنین از برنامه استان برای تقویت زیرساختهای صادراتی خبر داد و گفت: در جنوب استان مجوز احداث پایانه صادراتی محصولات خشکبار و آجیل صادر شده است و آمادگی داریم که در این منطقه نیز پایانه صادراتی ویژه ایجاد کنیم تا زنجیره صادراتی تکمیل شده و زمینه عرضه محصولات گلخانهای و کشاورزی استان در بازارهای جهانی فراهم شود.