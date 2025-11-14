کشف بذر گندم قاچاق و فاقد مجوز به ارزش ۵ میلیارد ریال در خوی

در پی اجرای طرح‌های برخورد با کالای قاچاق در خوی، پنج تن و ششصد و بیست و پنج کیلوگرم بذر گندم خارجی فاقد مجوز قانونی در یکی از محلات خوی کشف و ضبط شد.