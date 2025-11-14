کشف بذر گندم قاچاق و فاقد مجوز به ارزش ۵ میلیارد ریال در خوی
در پی اجرای طرحهای برخورد با کالای قاچاق در خوی، پنج تن و ششصد و بیست و پنج کیلوگرم بذر گندم خارجی فاقد مجوز قانونی در یکی از محلات خوی کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
،سرهنگ محمد گلوانی فرمانده انتظامی خوی اعلام کرد مأموران پلیس پس از اقدامات اطلاعاتی و حضور در محل، موفق به شناسایی و توقیف محموله بذر گندم قاچاق در یک انبار شدند. بر پایه ارزیابی کارشناسان، ارزش این محموله پنج میلیارد ریال برآورد شده است.
فرمانده انتظامی خوی با اشاره به اهتمام پلیس در مقابله با ورود نهادههای غیرمجاز افزود در این اقدام، یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی روند قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
وی تأکید کرد برخورد با قاچاق نهادههای کشاورزی همچنان از اولویتهای پلیس در صیانت از امنیت و سلامت محصولات راهبردی منطقه است.