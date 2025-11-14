پخش زنده
رییس اورژانس استان البرز گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه خودرو سواری در کرج ۲ نفر مصدوم و یک نفر جان باخت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مهدوی گفت: بامداد امروز بر اثر واژگونی ساینا در بلوارموذن به سمت باغستان سه سرنشین آن آسیب دیدند.
وی افزود : ۲ نفرآقا مصدوم شدند و یک جوان ۱۸ ساله بر اثر شدت جراحت جان خود را از دست دادند.
وی ادامه داد: برای رسیدگی به این حادثه ۳ دستگاه آمبولانس اعزام شدند و مصدومان حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهیدمدنی منتقل شدند.