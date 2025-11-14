به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: راه‌ اندازی نیروگاه خورشیدی خانگی برای ۵۰ خانوار از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در تایباد تا پایان امسال هدف‌گذاری شده است که ظرفیت تولید برق پاک در مجموع به میزان ۲۵۰ کیلووات را ایجاد خواهد کرد.

محمدعلی قاینی افزود: تاکنون منازل ۱۲ خانوار تحت پوشش کمیته امداد در تایباد مجهز به صفحات خورشیدی شده‌ اند و بقیه خانوارها با عقد قرارداد با شرکت توزیع نیروی برق و پیمانکار تا پایان سال ۱۴۰۴ وارد مدار تولید برق خورشیدی می‌ شوند.

قاینی با بیان اینکه همه این نیروگاه‌ ها برای خانوارهای روستایی راه‌ اندازی می‌ شوند، ادامه داد: هر نیروگاه توان تولید پنج کیلووات برق خورشیدی را دارد و هزینه آن به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از محل تسهیلات اشتغال به مددجویان تحت پوشش پرداخت می‌ شود.

وی بیان کرد: این نیروگاه‌ ها در روستاهای فیض‌آباد، اسدآباد دربند و قومی در بخش مرکزی و پَساوه، بهلول‌ آباد، جوزِقان، سَمَنگان و شهر مشهدریزه در بخش میان ولایت تایباد قرار دارند.

قاینی تصریح کرد: هدف از راه‌ اندازی و نصب نیروگاه‌ های خورشیدی کمک به ناترازی‌ های موجود در بخش انرژی و همچنین ایجاد درآمد پایدار و خودکفایی مددجویان است؛ زیرا افراد می‌ توانند برق تولیدی را به دولت بفروشند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) تایباد خاطرنشان کرد: اغلب مددجویان متقاضی ایجاد نیروگاه‌ های شخصی در منازل خود هستند و تا کنون از طرح‌ های تجمیعی استقبال نکرده‌ اند.