معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت : میزان ورودی آب به سدهای خوزستان 54 درصد کاهش یافته است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی شهبازی در گفتوگو با خبر شبکه خوزستان با اشاره به اینکه در از آغاز سال آبی جاری در اول مهر ماه لغایت بیستم آبان ماه بارشهای موثری نداشتهایم افزود:مجموع ورودی آب به سدهای استان در این مدت ۶۰۳ میلیون متر مکعب است که نسبت به مشابه پارسال ۳۱ درصد و نسبت به بلند مدت ۵۴ درصد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه حجم مفید سدهای خوزستان ۴۳۹ میلیون متر مکعب است، ادامه داد: این میزان نسبت به مشابه پارسال ۳ میلیارد متر مکعب کاهش را نشان میدهد. با توجه به وضعیت خشکسالی از دی ماه سال گذشته برنامه ریزیهای لازم در چارچوب شورای کشاورزی و سازگاری با کم آبی استان و نیز جلسات مدیریت مشارکتی که با حضور کشاورزان برگزار میشود، انجام و در حال اجرا میباشند.
معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان همچنین از رهاسازی آب از سد کرخه برای مرحله نخست تامین آب کشت پاییزه در مناطق پایین دست این سد خبر داد.