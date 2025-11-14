به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکزکرمان،اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با همراهی استاندار کرمان و برخی از نمایندگان استان در خانه ملت از بخش‌های مختلف مجموعه خودروسازی منطقه ویژه ارگ جدید بم بازدید و در جریان، مشکلات، مسائل، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این مجموعه قرار گرفتند.

محمدعلی طالبی روز جمعه ۲۳ آبان در حاشیه این بازدید هدف این بازدیدها شناخت دقیق مسائل و مشکلات موجود در بخش‌های مختلف است

وی افزود:این شناخت می‌تواند در تعامل میان قوای مقننه، مجریه و در صورت لزوم قوه قضاییه، زمینه حل‌وفصل چالش‌ها را فراهم کند.

طالبی بیان کرد:آگاهی اعضای کمیسیون از موضوعات مهم استان، از جمله مشکلات فعلی بخش خودروسازی در بم و مسائل حوزه معادن، اهمیت ویژه‌ای دارد.

استاندار افزود:امیدواریم اعضای کمیسیون اصل ۹۰ بتوانند در رفع بخشی از مسائل و مشکلات حوزه صنعت و معدن استان مؤثر باشند و شرایط لازم برای تسهیل سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال در سطح استان فراهم شود