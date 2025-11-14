معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با استاندار آذربایجان شرقی و کارگروه ویژه استانداری دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه که در راس هیئتی به آذربایجان شرقی سفر کرده است با بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی و کارگروه ویژه استانداری دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست مشترک کاری معضلات موجود در روابط اقتصادی با همسایگان شمالی کشور و راهکار‌های بهبود صادرات و تسهیل تبادلات مرزی در راستای تقویت دیپلماسی همسایگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون اقتصادی دستگاه دیپلماسی کشور آذربایجان شرقی را دارای ظرفیتی بی‌بدیل برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های صادرات غیر نفتی کشور قلمداد کرد و به تشریح اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت امور خارجه برای رفع موانع صادراتی در استان‌های شمالی پرداخت.

استاندار آذربایجان شرقی نیز با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان متقاضی برگزاری جلسه هماهنگی‌های اقتصادی استانی در تبریز شد.