

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛معاون قضایی،منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان لرستان در بازدید از حوزه برگزاری آزمون تصدی منصب قضا در خرم‌آباد گفت:در آزمون جذب عمومی منصب قضا استان لرستان ۷۹۸ داوطلب مرد و ۲۹۹ داوطلب زن در دو حوزه ی امتحانی به رقابت پرداختند.

حمیدرضا بوالحسنی با تأکید بر اهمیت جذب قضات جوان، متعهد و متخصص افزود:این آزمون گامی بنیادین در مسیر ارتقای عدالت قضایی و تقویت سرمایه انسانی و نقطه ی آغاز مسیر تعالی و عدالت‌محور برای جوانان نخبه‌ای است که با انگیزه خدمت به مردم،پا به عرصه قضاوت می‌گذارند.

وی بیان کرد:برگزاری این آزمون‌هافرصتی مغتنم برای شناسایی و پرورش نیروهای مستعد است و دستگاه قضایی استان لرستان با تمام توان از فرآیند جذب و آموزش این نیروها حمایت خواهد کرد.



بوالحسنی سلامت اداری و عدالت‌محوری را دو اصل مهم در انتخاب قضات عنوان کرد و افزود:قاضی باید نماد صداقت و عدالت باشد و در فرآیند جذب شاخص‌های اخلاقی در کنار معیارهای علمی مورد توجه جدی قرار می‌گیرد.