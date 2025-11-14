رقابت یکهزار و ۹۷ لرستانی در آزمون جذب عمومی منصب قضا
معاون قضایی دادگستری لرستان از رقابت یکهزار و ۹۷ لرستانی در آزمون جذب عمومی منصب قضا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛معاون قضایی،منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان لرستان در بازدید از حوزه برگزاری آزمون تصدی منصب قضا در خرمآباد گفت:در آزمون جذب عمومی منصب قضا استان لرستان ۷۹۸ داوطلب مرد و ۲۹۹ داوطلب زن در دو حوزه ی امتحانی به رقابت پرداختند.
حمیدرضا بوالحسنی با تأکید بر اهمیت جذب قضات جوان، متعهد و متخصص افزود:این آزمون گامی بنیادین در مسیر ارتقای عدالت قضایی و تقویت سرمایه انسانی و نقطه ی آغاز مسیر تعالی و عدالتمحور برای جوانان نخبهای است که با انگیزه خدمت به مردم،پا به عرصه قضاوت میگذارند.
وی بیان کرد:برگزاری این آزمونهافرصتی مغتنم برای شناسایی و پرورش نیروهای مستعد است و دستگاه قضایی استان لرستان با تمام توان از فرآیند جذب و آموزش این نیروها حمایت خواهد کرد.
بوالحسنی سلامت اداری و عدالتمحوری را دو اصل مهم در انتخاب قضات عنوان کرد و افزود:قاضی باید نماد صداقت و عدالت باشد و در فرآیند جذب شاخصهای اخلاقی در کنار معیارهای علمی مورد توجه جدی قرار میگیرد.
وی به نقش معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی در هدایت و توانمندسازی پذیرفتهشدگان اشاره کرد و گفت: پس از مرحله آزمون، فرآیندهای آموزشی، ارزیابیهای اخلاقی و مهارتی و برنامهریزیهای فرهنگی آغاز میشود تا قضاتی در تراز انقلاب اسلامی تربیت شوند.