فرمانده دفاع مقدس در یادواره شهدای روستای تالار پشت علیا قائم شهر : بي توجهی به اقتصاد، بازی در زمين دشمن است.

بي توجهی به اقتصاد، راه نفوذ دشمن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده دوران دفاع مقدس در یادواره شهدای روستای تالار پشت علیا قائم شهر گفت: دشمن با برنامه ریزی دراز مدت اقتصاد ما را هدف قرار داده است تا با اوج تحریم‌ها و فشار‌ها جلوی پیشرفت وتعالی کشور ما را بگیرد، اما با وجود هجمه‌های سنگین دشمن، ایران در مسیر پیشرفت قرار دارد.

سردار میرشکار افزود: دشمن در اجرای اهداف شومش و ایجاد موانع و مشکلات جلوی رشد و پیشرفت اقتصادی ایران را بگیرد و امروز اگر وضعیت اقتصادی را به درستی درک نکنیم و مطالبه گری نداشته باشیم زمین گیر می شویم.

وی با انتقاد از برخی تصمیم گیری‌ها در عرصه اقتصادی کشور اظهار داشت: در ایران اسلامی چرا باید ارز و آرد ونان دو نرخی داشته باشیم در کشوری که گندم با قیمت تعیین شده در داخل خریداری و یا از خارج وارد می‌شود چرا باید آرد و نان دو نرخی مستضعفین و مستکبرین داشته باشیم.

سردار میرشکار افزود: ۹۰درصد آرد سهمیه‌ای قاچاق می‌شود و دست آزاد فروشان قرار می‌گیرد و چرا باید در یک شهر و در دو خیابان نان دو نرخی فروخته شود و متاسفانه وضعیت ارز و سوخت ما نیز همین طوراست.

وی با اشاره به توصیه‌های رهبری در حمایت از دولت و همراهی و پیروی مسئولان و مردم از منویات رهبری تاکید کرد: این به آن معنا نیست که ما مطالبه گری از دولت نداشته باشیم مبنای وفاق قانون اساسی و معیار وفاق گفتمان امامین انقلاب است.

وی با اشاره به تحولات سیاسی جهان، مهدویت و صهیونی را دو گفتمان عصر حاضر دنیا نام برد که ایران اسلامی با تاریخ و تمدن کهن می‌تواند با گفتمان مهدویت و اسلام ناب و امامین انقلاب قدرت نخست جهان بشود.