به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، حجت الاسلام راست روش در خطبه‌های امروز با اشاره به شهادت بانوی بزرگ اسلام دخت نبی اکرم فاطمه (س) گفت: فاطمه (س) بانویی در اوج بندگی، سادگی و محبت و مهربانی بود که از مهمترین ویژگی‌های این بانوی بزرگوار اطاعت از ولی زمان خود بود.

خطیب جمعه کرج بانوی بزرگ اسلام را الگوی زنان دانست و اورا همسری لایق و باوفا و مادری عطوف و خطیبی توانا و بلیغ بیان کرد.

حجت الاسلام راست روش با اشاره به کم آبی و کاهش بارندگی‌ها گفت: خشکسالی و کم آبی در طول تاریخ بوده و حتی در زمان پیامبران هم کم ابی وجود داشته است و در حال حاضر کاهش بارندگی‌ها فقط مشکل کشور ما نیست و بسیاری از مناطق دنیا درگیر این مسئله هستند.

خطیب جمعه در ادامه افزود: در این شرایط که با کمبود آب مواجه هستیم ملامت کردن یکدیگر دردی را درمان نمی‌کند و باید دنبال حل مسئله بود و سرزنش و نکوهش یکدیگر در این موقعیت پسندیده نیست.

حجت الاسلام راست روش با بیان اینکه یکی از فواید بلایا بیداری از غفلت است گفت: برخی از رفتار‌ها علت بلایای طبیعی است که از جمله این رفتار‌ها عدم پرداخت زکات و صدقه، ترک شکر نعمتها، کم فروشی و گران فروشی و بی صداقتی و دروغگویی والیان است که ثمره آن قطع شدن باران است.

امام جمعه موقت کرج در ادامه افزود: برای رفع این مشکل تدبیر مسئولان نیاز است که در حال حاضر اقداماتی در دست اجرا قرار گرفته، اما شرایط فعلی تدبیر جدی‌تر مسئولان را می‌طلبد البته مسئولان باید به فکر آرامش مردم باشند و بر بحران دامن نزنند.

حجت الاسلام راست روش برای رفع کم آبی و حل مشکل آب به صرفه جویی و تغییر مدل‌های مصرفی مردم تاکید کرد و گفت: دعا کردن و استغفار بسیار مجرب است و شاید حکمت امروز استغفار عمومی باشد.

خطیب جمعه کرج در پایان به دیدار رئیس جمهور سوریه و ترامپ اشاره کرد و گفت: امروز همه دیدند که رئیس جمهور سوریه چگونه حقیرانه به دیدار ترامپ رفت و دور از تشریفات دیپلماتیک دستوراتش را دریافت کرد و باید به طرفداران امریکا گفت ببینید که چگونه امریکا تروریست را تحویل می‌گیرد و امید است که درس عبرتی باشد.