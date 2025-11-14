در پی درگذشت خواهر حجت الاسلام والمسلمین احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی، معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی این ضایعه را به او تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن این پیام به شرح زیر است:

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای مروی

تولیت محترم آستان قدس رضوی

درگذشت بانوی بزرگوار، با ایمان و پارسا، خواهر محترمتان موجب تأثر و تألم شد.

ضمن عرض تسلیت این ماتم به جنابعالی و بستگان داغدار از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده آمرزش و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان معزز صبر و اجر و سلامت و برای جنابعالی عزت و تداوم خدمت به اسلام و انقلاب و ایران و مردم مسئلت می‌کنم.

امیدوارم روان پاک آن بانوی والامقام با حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا (س) محشور باشد.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور