علاقهمندان برای شرکت در فصل جدید مسابقه تلویزیونی «مجرینو»، تا ۳۰ آبان فرصت دارند، ثبت نام کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شرکت کنندگان می توانند با مراجعه به وبسایت baomidtv.com، برای حضور در فصل تازه این مسابقه اقدام کنند. این فصل نیز همچون دورههای گذشته با هدف کشف، پرورش و معرفی استعدادهای جوان در حوزه اجرا تولید میشود.
مسابقه «مجرینو» که کارگردانی آن بر عهده مجید رستگار و تهیهکنندگی آن بر دوش سعید شهبازی است، در دو فصل گذشته توانست توجه بسیاری از علاقهمندان و فعالان حوزه اجرا را به خود جلب کند و بستری حرفهای برای ورود استعدادهای جدید به عرصه رسانه فراهم سازد.
قصهی شکلگیری این برنامه از زمستان ۱۴۰۲ آغاز شد، زمانی که شبکه امید با همراهی جمعی از متخصصان برنامهسازی و اجرا، طراحی مسابقهای متفاوت را با هدف تربیت مجریان تازهنفس در دستور کار قرار داد. پس از شکلگیری اتاق فکر و برنامهریزی محتوایی، «مجرینو» به عنوان اولین مسابقه تخصصی استعدادیابی در حوزه اجرا برای نوجوانان و جوانان معرفی شد.
شرکتکنندگان پس از چند مرحله ارزیابی تخصصی و راستیآزمایی حضوری، وارد دورههای آموزشی حضوری و مجازی شدند، دورههایی که با حضور استادان برجسته اجرا و برنامهسازی طراحی شد تا استعدادهای برگزیده برای ورود به رقابت اصلی آمادگی لازم را پیدا کنند.
مراحل مختلف مسابقه شامل اجرای پلاتو، گفتوگوی تلفنی، بازی و اجرا، سواد ادبی، پرسش و پاسخ عمومی و تخصصی، اقناع، و اجرای زنده است، بخشهایی که مهارت، تسلط، خلاقیت و انعطافپذیری شرکتکنندگان را ارزیابی میکند.
داوری برنامه نیز بر عهده جمعی از چهرههای شناختهشده و باسابقه تلویزیون بوده است، از جمله امیرحسین خرمشاهی، گیتی خامنه، عبدالرضا امیراحمدی، شاهین جمشیدی و زینب پورابراهیم. همچنین اجرای مسابقه را در هر دو فصل گذشته سعید شیخزاده بر عهده داشته است.
یکی از دستاوردهای قابل توجه «مجرینو»، تاکنون، حضور برگزیدگان فصول گذشته در برنامههای مختلف سازمان صداوسیما، بهویژه شبکه امید است، اتفاقی که نشان میدهد این مسابقه توانسته مسیر عملی و واقعی ورود استعدادهای جوان به عرصه اجرا را هموار کند.