برخورد خودروی رانا و پژو ۴۰۵ در محور لردگان به بروجن یک مصدوم ویک کشته برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان از امدادرسانی به ۲ مصدوم حادثه تصادف رخ به رخ خودروی رانا با پژو ۴۰۵ در محور لردگان به بروجن خبرداد.

بیژن طاهری گفت:خبری مبنی بر برخورد رخ به رخ خودروی رانا با پژو ۴۰۵ در محور لردگان به بروجن ۴کیلومتری پایگاه گدار کبک به سمت لردگان دریافت شد.

وی افزود:بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی امداد و نجات پایگاه گدار کبک به محل اعزام شد. نیرو‌های امدادی پس از ارزیابی صحنه و ایمن‌سازی محل حادثه، اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم را برای مصدوم انجام داده و او را به نیرو‌های اورژانس تحویل دادند. همچنین پیکر فرد فوت‌شده را برای رسیدگی‌های قانونی به عوامل انتظامی تحویل کردند.