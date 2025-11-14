پخش زنده
از سه رویداد بزرگ هنری بسیج هنرمندان استان اصفهان رونمایی میشود.
جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان از رونمایی سه رویداد بزرگ هنری در سطح استان خبر داد و گفت: این رویدادها با هدف تقویت تولیدات فاخر و ارزشی به منظور ترویج ارزشهای انقلاب اسلامی برگزار میشود.
وی با اشاره به نقش برجسته بسیج اقشار در پیشرفت سازمان بسیج کشور افزود: یکی از مهمترین بخشهای این نهاد، بسیج هنرمندان است که میتواند در عرصه جنگ نرم و جنگ شناختی امروز نقشآفرینی مؤثری داشته باشد.
سردار علی فتحیان افزود: استان اصفهان از ظرفیتهای مطلوبی در حوزه هنر برخوردار است و به همین منظور کانونهای هنرمندان بسیج در ۱۷ شهرستان استان راهاندازی شده است.
وی افزود این کانونها در تعامل با هنرمندان محلی، منشأ آثار و برکات قابلتوجهی در حوزه هنر شهرستانها بودهاند..
به گفته وی بزودی سه رویداد هنری مهم در استان برگزار خواهد شد که یکی از آنها ویژه خواهران در شش رشته هنری است و دو رویداد دیگر نیز در بخشهای شعر و موسیقی به صورت عمومی برگزار میشود.
فرمانده سپاه صاحب الزمان استان در پایان ابراز امیدواری کرد با برگزاری این رویدادها، بخشی از خلأ موجود در زمینه تولیدات فاخر هنری جبران و گامهای مؤثری در مسیر اعتلای هنر متعهد و انقلابی برداشته شود.