بر همه ما لازم است در مصرف آب شرب و کشاورزی صرفه جویی کنیم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
،حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب گفت: صرفه جویی در مصرف آب شرب و کشاورزی به لحاظ حاکمیت خشکسالی در منطقه بر تک تک ما وظیفه است و انتظار میرود در مصرف آب مدیریت داشته باشیم.
وی گفت: طلب باران و اقامه نماز طلب باران نشان از اوج عبودیت و بندگی ما دارد و انتظار میرود با حضور در صفوف نماز طلب باران از خداوند متعال خواستار نزول برکات بر قلبهای منتظر و زمینهای خشکیده باشیم.
امام جمعه تکاب گفت: اتحاد سرمایه انسانی و معنوی یک جامعه است و اتحاد و انسجام شما مردم فهیم تکاب مایه مباهات است.
وی افزود: دستگیری از همنوعان و حفظ آرامش در شهرستان نشأت گرفته از اتحاد و همدلی تک تک شما مردم فهیم شهرستان تکاب است.
امام جمعه تکاب گفت: روحیه بالای شما مردم و اتحاد و همدلی تان نشان از جایگاه والای انسانی شما مردم عزیز دارد.
وی سپس ضمن تبریک هفته کتاب و کتابخوانی گفت: طلب علم و مأنوس شدن با کتاب و کتابخوانی به درجات علمی انسانها افزوده و موجب آگاهی بخشی به جامعه میشود.