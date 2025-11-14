امام جمعه موقت اهواز گفت: دشمن با جنگ شناختی به دنبال ضربه زدن به ایران اسلامی است، اما با بصیرت و حضور ملت ایران این توطئه‌های آنها نیز با شکست مواجه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام میراحمدرضا حاجتی، در خطبه‌های نماز جمعه اهواز افزود: در جنگ شناختی دشمن اهداف فیزیکی را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه ادراک و شناخت مردم را مورد حمله قرار می‌دهد و در حال القای شکست و ناامیدی به ملت ایران است.

وی با بیان اینکه امروز هر منبر، قلم، زبان و بیانی که به جامعه القای یاس و ناامیدی کند، شیطانی است، تاکید کرد: با حضور و بصیرت مردم بزرگ ایران همیشه توطئه‌های دشمنان ایران اسلامی با شکست مواجه شده است.

وی ضمن دعوت از نسل جوان برای مطالعه شهید سلیمانی که تبلور رهنمود‌های امامین انقلاب است، خاطر نشان کرد: ما مشکلات عدیده در حوزه‌های مختلف نظیر اقتصادی و فرهنگی داریم، اما بخشی از آنها ناشی از سوءمدیریت‌های داخلی است. با این حال، موفقیت‌های بزرگی نیز داریم؛ ما از ذلت دیروز به عزت امروز رسیدیم و یقین داریم بر مشکلات غلبه خواهیم کرد.

امام جمعه موقت اهواز با استناد به کلام امام خمینی (ره) افزود: ایشان فرمودند: 'سیاست ما عین عبادت و عبادت ما عین سیاست است'، بر این اساس اگر ایمان به غیب و امداد الهی داشته باشید، در مقابل فشارها، حمله‌ها، تحریم‌ها و تهدیدات عقب‌نشینی نمی‌کنید.

حجت الاسلام حاجتی بیان کرد: قرآن، سند بالادستی است که تکلیف ما را در میدان جهاد روشن می‌کند. آیات قرآن برای خواندن روی قبور مردگان نیستند، بلکه برنامه و درس زندگی هستند؛ این سند بالادستی مشخص می‌کند که چگونه در زندگی، محله و محل کار، مناسبات خود را تقویت کنیم.

وی با تبریک و تسلیت شهادت حجت‌الله ولی‌زاده از افسران نیروی انتظامی، حادثه خودسوزی جوان اهوازی را نیز به خانواده وی تسلیت گفت.