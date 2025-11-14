به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، از اسلام آباد، روابط عمومی نیروی دریایی پاکستان در بیانیه ای اعلام کرد: دریاسالار «نوید اشرف» فرمانده نیروی دریایی پاکستان در جریان سفر رسمی به بنگلادش با مقامات بلندپایه نظامی - دفاعی این کشور دیدار و در زمینه مووضعات امنیتی مورد علاقه به گفتگو پرداخته است.

منابع خبری با بیان اینکه سفر مذکور همزمان با لنگراندازی کشتی جنگی پاکستان (پی ان اس سیف) در بندر چیتاگانگ انجام شد، افزودند: نوید اشرف با « ژنرال وقار الزمان» فرمانده ارتش بنگلادش، «دریاسالار ایم ناظم الحسن» فرمانده نیروی دریایی، فرمانده نیروی هوایی و افسر ارشد ستاد نیروهای مسلح بنگلادش بصورت مجزا دیدار و گفتگو کرده است.

نیروی دریایی پاکستان اعلام کرد: محور این دیدار ها شامل گفتگو پیروامون مسائل حرفه‌ای دوطرف، امنیت دریایی منطقه‌ای و فرصت‌های گسترش همکاری‌های دفاعی بود و دو طرف بر اهمیت تعامل و همکاری نظامی متقابل تاکید کردند.

فرمانده نیروی دریایی پاکستان همچنین از کالج ملی دفاع و آکادمی نیروی دریایی بنگلادش بازدید کرد و ضمن تقدیر از سطح بالای آموزش، خواستار همکاری برای ارتقای آموزش‌های نوین دریایی و مهارت‌ های تخصصی شد.

گفتنی است این سفر در پی بهبود روابط اسلام‌آباد و داکا انجام شد؛ اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان نیز اخیرا با رئیس دولت موق بنگلادش دیدار کرده و نهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی پدو کشور نیز پس از ۲۰ سال در داکا برگزار شد که نشان‌دهنده تعهد دو کشور به گسترش همکاری‌ های دوجانبه است.