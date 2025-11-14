به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در خطبه‌ های نماز جمعه امروز گفت: دشمن بعد از تجربه جنگ ۱۲ روزه باید فهمیده باشد نمی تواند با ایجاد ناامنی بر مردم ما چیره شود.

آیت الله سیداحمد علم الهدی افزود: آنچه در ظاهر حس می کنیم این است که دشمن با تهدید، ما را زیر سایه جنگ نگه داشته تا فناوری‌ ها و ابتکار عمل ما را متوقف کند. از طرفی ناترازی‌ ها نیز ما را نگران می کند.

آیت الله علم الهدی با اشاره به تجربه‌ های گذشته ملت ایران بیان کرد: تجربه ۸ سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه ثابت می کند با تکیه بر عوامل ظاهری به هیچ عنوان سلطه بر این کشور و این مردم ممکن نیست.

امام جمعه مشهد ادامه داد: وجود جوانان مبتکر و کارآمد از یک سو و ایمان، قدرت و شهامت مردم مجاهد ایران از سوی دیگر، عواملی هستند که باعث پیروزی ما بر دشمن در شرایط سخت خواهند بود.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تاکید کرد: مردم ما به دین و نظام وابسته هستند و دشمن نیز می داند تا زمانی که این روحیه در مردم وجود دارد، با هیچ قدرتی نمی تواند بر ما چیره شود.

آیت الله علم الهدی افزود: دشمن به دنبال تضعیف وابستگی مردم به دین و نظام و همچنین تضعیف روحیه جهادی است و ابزار آن نیز وضعیت اقتصادی کشور ما است.

امام جمعه مشهد با اشاره به مشکلات معیشتی گفت: امروز در کشور ما سفره‌ های مردم کوچک شده است، قیمت‌ ها ناترازی دارند و حقوق‌ ها ناچیز است و دشمن امیدوار است این شرایط باعث دلسردی مردم از نظام شود.

وی تصریح کرد: ما امروز در اقتصاد کشور مشکل حل نشدنی نداریم. مشکلات آب و برق نیز حل شدنی است و این نیازمند توجه مسئولانی است که باید برای اقتدار کشور و آرامش مردم تلاش کنند.

آیت الله علم الهدی همچنین گفت: کسی که امروز اختلاس می کند و حق مردم را می خورد، نیروی درجه یک صهیونیست است و برخورد با او باید جدی باشد. درست نیست در این مملکت کسی با خوردن حق مردم به دشمنان ایران کمک کند، سفره مردم را کوچک کند و با او برخوردی نشود.

وی افزود: بازوی دیگر دشمن مانور بر بی بند و باری‌ هاست. ما بر تولید محتوا در فضای مجازی نظارت نکردیم و این میدان را در اختیار دشمن گذاشتیم، نوجوانان ما در مقابل محتواهای بی عفت دشمن قرار می گیرند در حالی که آنان آینده سازان این کشور هستند.