امام جمعه سردشت در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به اهمیت رعایت ارزش‌های دینی و اخلاقی، بر توجه بیشتر جامعه به حجاب و پوشش مناسب تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ،ماموستا محمد واوی با بیان نمونه‌هایی از دوران پیامبران گذشته، از جمله حضرت موسی (ع)، گفت: در برخی مقاطع تاریخی، جامعه به دلیل دوری از مسیر الهی دچار کم‌بارشی و گرفتاری می‌شد.

ماموستا واوی افزود: امروزه نیز لازم است همه ما با تقویت ایمان، احترام به والدین و توجه به توبه و استغفار، فضایی سالم‌تر و آرام‌تر در جامعه ایجاد کنیم.

امام‌جمعه سردشت در ادامه بر رعایت حجاب و حفظ حرمت‌های اجتماعی به‌عنوان یکی از عوامل آرامش و انسجام خانواده‌ها تأکید کرد و از خانواده‌ها خواست با مهربانی و گفت‌و‌گو، فرزندان را به این مسیر هدایت کنند.

وی در پایان ضمن دعا برای بارش باران رحمت الهی، از مردم خواست در مصرف آب، برق و گاز صرفه‌جویی کرده و با حفظ طبیعت و خودداری از تخریب منابع طبیعی، شکرگزار نعمت‌های خداوند باشند.