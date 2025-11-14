به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۲۳ آبان را می‌توانید در این خبر ببینید.

عناوین روزنامه‌های مصر در ۲۳ آبان ۱۴۰۴ و ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵

روزنامه المصری الیوم

- مذاکرات مصر و ترکیه برای تقویت مشارکت با آمریکا و دستیابی به امنیت منطقه‌ای

- واشنگتن انتظار دارد قطعنامه سازمان ملل برای استقرار نیروی بین‌المللی در غزه تصویب شود

- نتانیاهو خواستار عفو ریاست جمهوری و رد اتهامات رشوه خواری شد

- جفری ساکس: تحت سلطه ترامپ قرار گرفتن غزه، به پاک‌سازی قومی منجر خواهد شد؛ این اندیشمند جهانی نسبت به اشغال کامل غزه هشدار داد

- طرحِ قانونی در آمریکا دولت را ملزم می‌کند که پرونده اپستین را منتشر کند

- سی‌ان‌ان: اپستین ۲۰ هزار سند برای دوستانش ارسال کرده است

روزنامه الشروق

- روبیو: نیروی تثبیت‌کننده در غزه نباید یک نیروی رزمی باشد

- گوترش خواستار ورود به مرحله دوم توافق آتش‌بس شد

- شهرک‌نشینان مسجدی را در کرانه باختری به آتش کشیدند

- البرهان: آوارگان الفاشر ترجیح می‌دهند در مناطقی که تحت کنترل ارتش سودان است، پناه بگیرند

- وزیر خارجه آمریکا: تخلفات نیرو‌های پشتیبانی سریع سیستماتیک است، و ما با حامیان خارجی آنها صحبت خواهیم کرد

- کاخ سفید پس از انتشار نامه‌ای درباره رابطه ترامپ با قربانی اپستین، به دموکرات‌ها حمله کرد

- لاوروف: امیدواریم واشنگتن گام‌هایی برای تشدید مناقشه اوکراین برندارد

روزنامه الیوم السابع

- اسرائیل به بهانه «حفاظت از آثار باستانی» در حال تثبیت اشغال فلسطین است

- اوضاع انسانی در غزه رو به وخامت است؛ بیماران و مجروحان به دلیل فروپاشی سیستم بهداشتی در سکوت جان می‌دهند

- افتتاحیه‌ای استثنایی برای چهل و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم قاهره

- موزه بزرگ مصر، پیشرو در تغییر به سمت گردشگری پایدار در خاورمیانه است

روزنامه الوطن

- هلال احمر مصر هفتاد و دومین کاروان «کمک‌های مردمی» را به غزه اعزام کرد

- نخست وزیر بر لزوم گسترش اکتشاف نفت و گاز تأکید کرد

- مناقصه بین‌المللی جدیدی برای اکتشاف گاز در چهار منطقه دریای سرخ، تحت یک سیستم سرمایه‌گذاری، آغاز شد

مهمترین عناوین روزنامه های جهان مهمترین عناوین روزنامه های جهان مهمترین عناوین روزنامه های جهان مهمترین عناوین روزنامه های جهان

عناوین اصلی روزنامه‌های انگلیس در ۲۳ آبان ۱۴۰۴ و ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن، عناوین اصلی روزنامه‌های انگلیس در روز جمعه ۲۳ آبان ۱۴۰۴ به این شرح است:

دیلی میل:

گزارشی درباره کوتاهی نهاد‌هایی که با سارا شریف تماس داشته‌اند؛ پرونده قتل سارا توسط پدر و نامادری‌اش تیتر اصلی شد.

دیلی اکسپرس:

نهاد‌های مسئول گزارش داده‌اند که سارا از سوی مقامات «به‌خاطر ترس از ایجاد توهین» به خانواده نامناسبی سپرده شده بود و این تصمیم هرگز نباید گرفته می‌شد.

سان:

برادر آدم پیتی، جیمز، به اتهام تهدید‌ها علیه این شناگر المپیکی بازداشت شده است.

آی پیپر:

وزیر کشور قرار است قوانینی سخت‌گیرانه به سبک دانمارک برای مهاجرت معرفی کند؛ شامل اخراج بیش از نود و پنج درصد متقاضیان ردشده.

دیلی تلگراف:

ادعایی مطرح شده که برنامه خبری شبکه دولتی یک بخش از سخنرانی دونالد ترامپ را دستکاری کرده است.

گاردین:

بی‌بی‌سی بابت ویرایش اشتباه سخنرانی دونالد ترامپ در برنامه‌ای تلویزیونی عذرخواهی کرده است؛ وکلای او تهدید به شکایت میلیاردی کردند که بی‌بی‌سی آن را «ی اساس» دانست.

مترو:

بیش از صد مهاجر در چارچوب توافق «یک نفر در برابر یک نفر» میان بریتانیا و فرانسه، به فرانسه بازگردانده شده‌اند

عناوین روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های چین در ۲۳ آبان ۱۴۰۴ و ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵.

شینهوا:

سفر رسمی پادشاه تایلند به چین

تولید صنعتی چین در ماه اکتبر ۴.۹ درصد افزایش یافت

چین سفیر ژاپن را احضار کرد

فضاپیمای سرنشین دار چین به زمین بازمی گردد

چین و اسپانیا به دنبال تقویت روابط دو جانبه

نرخ بیکاری شهری چین در ماه اکتبر به ۵.۱ درصد رسید

فروش خرده فروشی چین در ۱۰ ماه اول امسال ۴.۳ درصد افزایش یافت

وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین: مرحله اول آزمایش‌های فناوری ۶ جی چین به پایان رسید

اجتماعی

ایران ادعای ضد تهران گروه ۷ را "بی اساس و غیرمسئولانه" توصیف کرد

======================================

گلوبال تایمز

مذاکرات وزرای تجارت چین و اسپانیا

چین سفیر ژاپن را به خاطر اظهارات اشتباه نخست وزیر این کشور در مورد چین احضار کرد

شانزدهمین انجمن رسانه‌ای چین و آلمان در شنژن برگزار شد

سفر رسمی تاریخی پادشاه تایلند به چین فصل جدیدی در دوستی دو کشور

بی‌بی‌سی با وجود عذرخواهی از ترامپ به خاطر «دست بردن» در ویدیو سخنان او، حاضر به پرداخت غرامت نیست

پایان تعطیلی بی‌سابقه دولت آمریکا با تصویب یک لایحه بودجه موقت

اوپک: بازار جهانی نفت خام وارد مرحله مازاد تولید شده است

==============================================

سی جی تی ان

معاون وزیر امور خارجه چین مراتب اعتراض شدید چین نسبت به اظهارات و اقدامات نادرست نخست وزیر ژاپن در مورد چین را به سفیر این کشور در پکن ابلاغ کرد

وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین: مرحله اول آزمایش‌های فناوری ۶ جی چین به پایان رسید

آزمایش موفقیت‌آمیز موتور جت مینیاتوری چاپ سه‌بعدی چین

وزارت خارجه چین: مداخله نظامی ژاپن در مساله تایوان با پاسخ سخت چین مواجه خواهد شد

رهبر چین برای بیستمین سمینار تئوری حزب کمونیست چین و ویتنام پیام تبریک فرستاد

سفر کوشنر و سایه سنگین بن‌بست غزه بر سیاست آمریکا

شی جین‌پینگ چین‌شناسان جوان را به ایجاد یک پل بین چین و جهان تشویق کرد

توسعه با کیفیت بالا: رمز تبدیل «سرعت و کمّیت چین» به «کیفیت چین»

نشست بین‌المللی مطالعات جهانی اندیشه شی جین‌پینگ در پکن افتتاح شد

سرنشینان فضاپیمای سرنشین‌دار شن‌جو۲۰ به زودی به زمین بازمی‌گردند

========================================

چاینا دیلی

تولید صنعتی چین در ماه اکتبر ۴.۹ درصد افزایش یافت

دستورالعمل جدید چین برای تعیین معیار‌های تشخیص نوآوری

موانع بر سر مرحله دوم توافق آتش بس غزه باقی مانده است

واکنش تند چین به اظهارات نخست وزیر ژاپن

اپل برنامه جدیدی را برای کمک به توسعه دهندگان برنامه‌های کوچک راه اندازی کرد

=============================================

روزنامه مردم

توسعه روابط چین و تایلند

چین سفیر ژاپن را احضار کرد

چین از گروه ۷ خواست دخالت در امور داخلی این کشور را متوقف کند

فضانورد ان چینی به زودی به زمین بازمی گردند

طولانی‌ترین تعطیلی دولت آمریکا نشان دهنده شکست دولت واشنگتن است

"سوپر لیگ هوش مصنوعی" در گوانگشی، چین

مهمترین عناوین روزنامه های جهان مهمترین عناوین روزنامه های جهان مهمترین عناوین روزنامه های جهان مهمترین عناوین روزنامه های جهان

مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز ترکیه

حریت

اردوغان: راه حل قبرس؛ دو دولتی است

مرگ خانواده چهار نفره در استانبول بدلیل مسمویت غذایی

باقلوای پسته‌ای ترکیه در مغازه‌های آمریکا

مجازات محدود برای ۱۰۱ فوتبالیست بدلیل شرط بندی

صباح

دیدار اردوغان با رئیس جمهور قبرس شمالی: واقعی‌ترین راه حل قبرس؛ دو دولتی است

دٌلمه حلزون در استانبول جان چهار نفر را گرفت

کابوس نسل کشی در غزه ادامه دارد

سقوط هواپیمای اطفای حریق ترکیه در کروواسی / خلبان جان باخت

نفس

تحقیقات روی جعبه سیاه هواپیمای نظامی آغاز شد

منع ۴۵ روزه برای ۱۰۱ فوتبالیست بدلیل شرط بندی

خط فقر چهار برابر حداقل دستمزد شد

سوزجو

برای هنیه عزای عمومی اعلام شد، اما برای ۲۰ نظامی جان باخته نه؟!

هواپیمای اطفای حریق ترکیه در کروواسی سقوط کرد/ خلبان کشته شد

سفیر آمریکا: پ ک ک می‌تواند با سوریه تنظیم شود

حداقل مجازات برای ۱۰۱ فوتبالیست بدلیل شرط بندی

جمهوریت

چشمک اوجالان به اسلام سیاسی / رویکرد فرهنگی با تمای امت

دمکرات‌های آمریکا دگمه افتضاح جنسی ترامپ را زدند

آمریکا هفت شرکت ترکیه را بخاطر ایران تحریم کرد

تورک گون

بهره دیرکرد طلب‌های دولتی کاهش یافت

۱۰۲ فوتبالیست بدلیل شرط بندی مجازات شدند

نگرانی و ترس اسرائیل از دادن اف ۳۵ به ترکیه

ترکیه

گزارش اولیه در باره سقوط هواپیمای نظامی: مواد منفجره یافت نشد؛ احتمال مداخله خارجی ضعیف است

اردوغان: قبرس شمالی را تنها نمی‌گذاریم

نمایندگان حزب جمهوری واسط رشوه گیری شهرداری استانبول

ترکیه پایگاه تولید خودروی برقی می‌شود

ینی شفق

باران جریمه برای ۱۰۲ فوتبالیست بدلیل شرط بندی

اردوغان: قبرس مسئله ملی ماست

حماس: سلاح خط قرمز مقاومت مان است

زهر چشم صهیونیست‌ها به ترامپ در باره ارتباط با پرونده تخلف جنسی

قرار

۱۰۲ فوتبالیست بدلیل شرط بندی مجازات شدند

ترکیه برای ترک‌های اویغور دیگر امن نیست

نقص فنی: شواهد اولیه علت سقوط هواپیمای نظامی در گرجستان

کنگره آمریکا در صدد افشای تخلف ترامپ در ارتباط با پرونده اپستین است

آکشام

حکم مجازات ۱۰۲ فوتبالیست بدلیل شرط بندی صادر شد

دٌلمه و سیب زمینی مسموم جان ۴ نفر را در استانبول گرفت

تخفیف در بهره دیرکرد مطالبات دولتی

مهمترین عناوین روزنامه های جهان مهمترین عناوین روزنامه های جهان مهمترین عناوین روزنامه های جهان مهمترین عناوین روزنامه های جهان مهمترین عناوین روزنامه های جهان مهمترین عناوین روزنامه های جهان

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های روسیه در ۲۳ آبان ۱۴۰۴ و ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵؛

«ار-ب-کا»



⁃ رویترز نام نامزد جدیدی را برای تصاحب دارایی‌های خارجی شرکت لوک‌اویل اعلام کرد.



⁃ مِرتس از زلنسکی خواست تا جوانان اوکراینی به آلمان مهاجرت نکنند.



⁃ چگونه ترامپ در مرکز رسوایی مربوط به پرونده اپستین قرار گرفت

———

«ایزوستیا »



⁃ وزارت خارجه چین ارسال تسلیحات نظامی راهبردی به روسیه را در پی اتهامات گروه G7 رد کرد.



طی شب گذشته، ۲۱۶ پهپاد اوکراینی بر فراز مناطق روسیه و دریای سیاه سرنگون شدند



————



«کامرسانت»





⁃ وزارت دفاع روسیه : یک جنگنده سوخو-۳۰ در منطقه کارلیا سقوط کرده سرنشینان آن کشته شدند.



⁃ شبکه CBS گزارش داد که به ترامپ گزینه‌هایی برای عملیات در ونزوئلا ارائه شده است



————



«راسیسکایا گازیتا»



⁃ تأمین مالی اوکراین از بودجه اتحادیه اروپا غیرممکن است





⁃ پاول دوروف موفق شد محدودیت خروج از فرانسه را لغو کند



سازمان امنیت فدرال روسیه یک حمله تروریستی علیه یکی از مقامات عالی‌رتبه روسیه را خنثی کرد

————



«نیزاویسیمایا گازیتا»



⁃ مردم بلژیک دیگر به «تهدید روسیه» از سوی پهپادهای ناشناس باور ندارند.



- پسکوف: اوکراین ناچار خواهد بود به مذاکرات بازگردد، اما از موضعی ضعیف‌تر «ار-ب-کا»⁃ رویترز نام نامزد جدیدی را برای تصاحب دارایی‌های خارجی شرکت لوک‌اویل اعلام کرد.⁃ مِرتس از زلنسکی خواست تا جوانان اوکراینی به آلمان مهاجرت نکنند.⁃ چگونه ترامپ در مرکز رسوایی مربوط به پرونده اپستین قرار گرفت———«ایزوستیا »⁃ وزارت خارجه چین ارسال تسلیحات نظامی راهبردی به روسیه را در پی اتهامات گروه G7 رد کرد.طی شب گذشته، ۲۱۶ پهپاد اوکراینی بر فراز مناطق روسیه و دریای سیاه سرنگون شدند————«کامرسانت»⁃ وزارت دفاع روسیه : یک جنگنده سوخو-۳۰ در منطقه کارلیا سقوط کرده سرنشینان آن کشته شدند.⁃ شبکه CBS گزارش داد که به ترامپ گزینه‌هایی برای عملیات در ونزوئلا ارائه شده است————«راسیسکایا گازیتا»⁃ تأمین مالی اوکراین از بودجه اتحادیه اروپا غیرممکن است⁃ پاول دوروف موفق شد محدودیت خروج از فرانسه را لغو کندسازمان امنیت فدرال روسیه یک حمله تروریستی علیه یکی از مقامات عالی‌رتبه روسیه را خنثی کرد————«نیزاویسیمایا گازیتا»⁃ مردم بلژیک دیگر به «تهدید روسیه» از سوی پهپادهای ناشناس باور ندارند.- پسکوف: اوکراین ناچار خواهد بود به مذاکرات بازگردد، اما از موضعی ضعیف‌تر

مهمترین عناوین روزنامه های جهان مهمترین عناوین روزنامه های جهان مهمترین عناوین روزنامه های جهان

عناوین مهم امروز رسانه های فرانسه