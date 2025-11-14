ملاقات مردمی معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی امروز با حضور اقشار مختلف مردم در محل فرمانداری ویژه شهرستان برگزار شد و جمع زیادی از شهروندان در فضایی آرام و صمیمی، مسائل و درخواست‌های خود را با نماینده عالی دولت در میان گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ،در این برنامه که با هدف رسیدگی بی‌واسطه به مطالبات و تسهیل پیگیری امور شهروندان انجام شد، از سالمندان تا جوانان و خانواده‌ها حضور داشتند و هر یک دغدغه‌های خود را در حوزه‌های معیشت، خدمات اجتماعی، امور عمرانی و مشکلات محلی مطرح کردند.

بخشی از فرایند رسیدگی به درخواست‌ها با همکاری مدیران و کارشناسان دستگاه‌های خدماتی از جمله کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد مسکن دنبال شد و این دستگاه‌ها ضمن ارائه مشاوره‌های قانونی و راهکار‌های اجرایی، فرماندار را در بررسی دقیق موضوعات مطرح شده همراهی کردند.

غلامحسین آزاد معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی در جریان این برنامه با رویکردی مبتنی بر احترام، صبوری و پاسخگویی مستقیم به مراجعان، بر ضرورت رسیدگی دقیق و پیگیری مستمر مسائل تأکید کرد و گفت که مدیریت شهرستان خود را موظف به گفت‌و‌گو و ارتباط مستقیم با مردم می‌داند و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.

فضای حاکم بر این برنامه نشان‌دهنده عزم مدیریت اجرایی خوی برای تقویت ارتباطات مردمی و افزایش سرعت رسیدگی به مشکلات بود و بخش قابل توجهی از درخواست‌ها نیز همان روز برای رسیدگی به دستگاه‌های مربوط ارجاع شد.