دستیار اجتماعی رییس‌جمهور گفت: مرکز نگهداری و توانبخشی معلولین حضرت ابوالفضل (ع) اردبیل الگویی برای فعالیت‌های خیریه سازمان یافته است و باید از این مرکز برای توسعه خدمات‌رسانی بهتر به معلولان حمایت شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علی ربیعی روز جمعه در بازدید از مرکز نگهداری و توانبخشی حضرت ابوالفضل (ع) اردبیل این مجموعه را الگویی برجسته در حوزه فعالیت‌های خیریه سازمان‌یافته دانست و افزود: این مجموعه که به نام حضرت ابوالفضل (ع) و با تأکید بر نگهداری و توانبخشی از معلولان ذهنی نام‌گذاری شده، نماد عینی همت بلند و عزم راسخ خیرین در انجام امور خیر اثرگذار و ساختارمند است.

وی با اشاره به لزوم گستردگی فعالیت‌های این مرکز در اردبیل افزود: در حالی که بسیاری از اقدامات خیرخواهانه به صورت فردی انجام می‌شود، این مجموعه با محوریت فعالیت‌های جمعی، به ارائه خدمات در حوزه‌های حساسی از جمله حمایت از معلولان عقب‌مانده ذهنی و سایر توان خواهان می‌پردازد.

دستیار اجتماعی رییس‌جمهور با بیان اینکه توان خواهان نیازمند حمایت‌های ویژه اجتماعی هستند، اضافه کرد: حمایت از این قشر، به ویژه آن دسته از عزیزانی که با چالش‌های ذهنی و جسمی مواجه هستند، نیازمند عشق، تعهد و تخصص است.

ربیعی با قدردانی از سیستم مدیریتی این مجتمع خیریه گفت: نسبت مطلوب نیرو‌های پشتیبانی به مددجویان و شاخص‌های استاندارد در حوزه سلامت و نگهداری، این مجموعه را به یکی از مراکز نمونه در منطقه شمال غرب کشور تبدیل کرده است.

وی با تجلیل از خدمات خیرین و اعضای هیات مدیره مرکز نگهداری و توانبخشی معلولین حضرت ابوالفضل (ع) اردبیل اظهارامیدواری کرد با مساعدت‌های لازم، گام‌های مؤثری برای توسعه و تقویت فعالیت‌های این مجتمع برداشته شود.