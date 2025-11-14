انتقال سریع بیمار قلبی با اورژانس هوایی قزوین
صبح امروز اورژانس پیشبیمارستانی استان قزوین با اعزام بالگرد اورژانس هوایی، جان یک مرد ۵۵ ساله دچار علائم حاد قلبی را نجات داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
؛ بهمحض دریافت گزارش از روستای پراچان (از توابع بخش الموت)، تیم فوریتهای پزشکی پایگاه رازمیان به محل اعزام شد. پس از انجام ارزیابی و تثبیت وضعیت حیاتی بیمار، با توجه به شرایط بحرانی، انتقال هوایی بهعنوان شیوهی مناسب و سریع انتخاب شد.
بیمار از پد هوایی رازمیان توسط بالگرد اورژانس هوایی به قزوین منتقل و سپس به مرکز درمانی بوعلی انتقال یافت تا اقدامات تخصصی قلب اورژانسی برای وی انجام شود.
اورژانس پیشبیمارستانی استان قزوین همچنان بر سرعت عمل و ارائه خدمات حیاتی در مناطق صعبالعبور و مناطق دوردست تاکید دارد