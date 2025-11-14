صبح امروز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان قزوین با اعزام بالگرد اورژانس هوایی، جان یک مرد ۵۵ ساله دچار علائم حاد قلبی را نجات داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ؛ به‌محض دریافت گزارش از روستای پراچان (از توابع بخش الموت)، تیم فوریت‌های پزشکی پایگاه رازمیان به محل اعزام شد. پس از انجام ارزیابی و تثبیت وضعیت حیاتی بیمار، با توجه به شرایط بحرانی، انتقال هوایی به‌عنوان شیوه‌ی مناسب و سریع انتخاب شد.

بیمار از پد هوایی رازمیان توسط بالگرد اورژانس هوایی به قزوین منتقل و سپس به مرکز درمانی بوعلی انتقال یافت تا اقدامات تخصصی قلب اورژانسی برای وی انجام شود.

اورژانس پیش‌بیمارستانی استان قزوین همچنان بر سرعت عمل و ارائه خدمات حیاتی در مناطق صعب‌العبور و مناطق دوردست تاکید دارد