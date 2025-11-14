به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سید مهدی خاتمی در جلسه بررسی طرح واکسیناسیون دام‌های سبک و سنگین شهرستان گرمسار تاکید کرد : دامداران و عشایر برای اجرای دوز یادآور واکسیناسیون تب برفکی در هر دو سویه جدید و قدیم برای دام‌های سبک و سنگین اقدام کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار راس دام سبک به صورت رایگان علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند گفت: در ۷ ماهه نخست امسال ۱۲ هزار راس دام سنگین نیز علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند .

علی همتی فرماندار گرمسار هم گفت : دستگاه‌های اجرایی نیز برای اجرای کامل واکسیناسیون تب برفکی دام‌های سبک و سنگین با اداره دامپزشکی گرمسار همکاری داشته باشند.