معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: تامین زیرساختهای توسعهای در روستاهای هدف گردشگری در اولویت قرار گیرد تا چرخ اقتصادی این مناطق با شتاب بیشتری بچرخد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی،عبدالکریم حسینزاده روز جمعه در دومین روز سفر خود به جنوب آذربایجانغربی و در بازدید از روستای گردشگری حسنلوی نقده، افزود: باید تلاش کنیم اقتصاد روستا را فعال کنیم تا گردشگران و توریستها رغبت بیشتری برای حضور در این منطقه داشته باشند.
وی افزود: توسعه بومگردیها، بازارچههای محلی و تقویت فروش محصولات کشاورزی میتواند گام مهمی در جذب گردشگر و رونق اقتصادی روستا باشد.
معاون رییس جمهور همچنین در ادامه حضور در روستای حسنلو در بین مردم محله حضور یافت و ضمن گفتوگو با کسبه از کارگاه تولید صنایع دستی و ساخت ماکت جام حسنلو نیز بازدید کرد.
محوطه تاریخی حسنلو در ۸۰ کیلومتری ارومیه و ۹ کیلومتری شهرستان نقده قرار دارد. این اثر در سال ۱۳۴۴ به شماره ۴۸۵ در فهرست آثار ملی ثبت شده و جهت انجام فعالیتهای علمی، فنی و پژوهشی به پایگاه ملی تبدیل شده است.