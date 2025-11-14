پخش زنده
آیت الله حسینی گفت: اجرای طرحهای بزرگ سد سازی بدون در نظر گرفتن منافع مردم استان پذیرفتنی نیست.
آیت الله حسینی خواستار توجه ویژه دولت به این موضوع شد و افزود: رعایت عدالت در استفاده از منابع آبی استان حق مسلم مردم کهگیلویه و بویراحمد است.
وی بی توجهی به حقوق مردم محلی را موجب نارضایتی و فشار بر مردم استان دانست و اضافه کرد: اجرای طرحهای بزرگ بدون در نظر گرفتن منافع مردم محلی پذیرفتنی نیست و باید در این طرحها سازوکارهای جبران و بهرهمندی عادلانه مشخص شود.
نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در احداث سدها باید منافع کل منطقه مورد نظر باشد، نه اینکه منطقهای محروم و خسارتدیده و دیگر مناطق بهرهمند شوند این در حالیست که مسائل آب ملی است و تصمیمگیری و مدیریت ملی دارد، اما خود مردم منطقه نیز باید بهرهمند شوند
وی با اشاره به اینکه از احداث سدهای قبلی خوشحالیم که استانهای اطراف بهرهمند میشوند، اما نگرانیهایی نیز داریم گفت: احداث سدهای جدید، بهویژه سد خرسان ۳، باید با دقت مورد توجه قرار گیرند تا مردم استان ما از آن بهرهمند شوند و حقشان پرداخت شود.
آیتالله حسینی تأکید کرد: بهرهمندی مردم استان کهگیلویه و بویراحمد از سدها اندک و قابل توجه نیست و مردم استان از این بابت ناراحت و نگرانند لذا از ریاست جمهور میخواهم تا به این مسئله عنایت ویژهای داشته باشد.
نماینده ولی فقیه در استان در بخش دیگری از خطبهها با اثرات برخی گناهان در بروز خشکسالی اشاره کرد و گفت: همانطور که خداوند در قرآن وعده داده است بسیاری از مشکلات جامعه از جمله خشکسالی نتیجه گناهان و رفتارهای نادرست انسانها است و ضروری است در جامعه به جایگاه توبه و پرهیز از گناهان توجه کرد.
آیتالله حسینی با بیان اینکه امروز امواج رسانهای آلوده و پیامهای ناسالم در فضای مجازی فراگیر و گناه به همه جا سرایت کرده و جامعه دینی باید برای پالایش فرهنگی و اخلاقی تلاش بیشتری کند ادامه داد: بیتفاوتی در برابر گناهان عامل نزول عذاب الهی است و عابدی که نسبت به گناهان اطراف خود بیتفاوت باشد مسئولیت دینی خود را انجام نداده مستحق عذاب الهی است.
امام جمعه یاسوج باگرامیداشت یاد علامه محمدحسین طباطبایی عالم بزرگ دینی گفت: آثار این عالم دینی پاسخ روشن و واضح به شبهات فلسفی و فکری زمان بود و شاگردانی برجسته همچون شهید مطهری و آیتالله جوادی آملی پرورش داد.
آیت الله حسینی با اشاره به مناسبتهای پیشرو، از جمله روز کتاب ،کتابخوانی و اهمیت ترویج فرهنگ کتابخوانی افزود: خانهای که در آن قرآن مفاتیحالجنان و آثار علمای دین وجود دارد نورانی است، اما کتابها و محتوای انحرافی باعث تاریکی و از بین بردن رزق و روزی میشود.
وی ادامه داد: باید با ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه کتابهای خوب علمی، اخلاقی، احکام، معارف الهی، سیره پیامبر و اهلبیت (ع)، تاریخ و رساله عملیه مراجع تقلید مطالعه شود.
امام جمعه یاسوج بیان اینکه اگر از مبانی دینی و اعتقادی عقبنشینی کنیم، همه سرمایههای ایمانی و معنوی خود را از دست خواهیم داد گفت: امروز شیطان، دنیای غرب و آمریکا بر فراز همه این دسیسهها قرار گرفته و تا ما را خلع سلاح معنوی و فرهنگی نکنند، عقبنشینی نخواهند کرد.