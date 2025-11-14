آیت الله دژکام گفت: همه مراجع تقلید بر اهمیت دعا کردن و اقامه نماز باران تاکید کرده و دوشنبه هفته آینده نماز باران در حرم مطهر شاهچراغ برای نزول رحمت الهی اقامه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آیت الله دژکام در خطبه‌های امروز نماز جمعه به موضوع بحران آب در کشور و فارس اشاره کرد و گفت: هدر رفت آب در بخش‌های مختلف فارس بسیار زیاد بوده و در شهرستان‌ها به طور متوسط بین ۱۵ تا ۶۷ درصد از آب تصفیه‌شده و قابل مصرف هدر می‌رود.

وی افزود: هدر رفت آب ناشی از مشکلات مدیریتی، لوله‌های شکسته و مصرف بی‌رویه است.

امام جمعه شیراز با تاکید بر اهمیت صرفه‌جویی در آب آشامیدنی و کشاورزی گفت: باید راندمان مصرف آب در کشاورزی فارس افزایش یابد، زیرا عملکرد فعلی بسیار پایین است، به طوری که با هر هزار لیتر آب، تنها حدود یک و نیم کیلوگرم محصول برداشت می‌شود.

آیت الله دژکام تصریح کرد: بهره‌گیری صحیح و شکرگزاری از نعمت‌های الهی، اصلاح مدیریت منابع طبیعی، افزایش بهره‌وری اقتصادی در کنار نقش مهم دعا و استغفار در رفع مشکلات بسیار مؤثر خواهد بود.

وی خواستار توجه مسئولان و کشاورزان به این موضوع و اصلاح روش‌های مصرف شد و اعلام کرد: دوشنبه هفته آینده نماز باران در حرم شاهچراغ (ع) برای نزول رحمت الهی اقامه خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در فارس همچنین در خطبه‌های امروز نماز به موضوع برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: هدف رشد اقتصادی هشت درصد است که سه درصد آن مربوط به افزایش بهره‌وری است و همکاری همه اقشار از جمله کشاورزان، صنعتگران و رسانه‌ها برای تحقق این هدف لازم و ضروری است.