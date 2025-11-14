تقویت همکاریهای رسانهای پاکستان و ایران
سفر هیئت عالیرتبه رسانهای جمهوری اسلامی ایران به پاکستان، نقطه عطفی در مسیر تقویت همکاریهای رسانهای و فرهنگی میان دو کشور همسایه و مسلمان ارزیابی میشود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
، از اسلام آباد سفر هیئت عالیرتبه رسانهای جمهوری اسلامی ایران به پاکستان، نقطه عطفی در مسیر تقویت همکاریهای رسانهای و فرهنگی میان دو کشور همسایه و مسلمان ارزیابی میشود. این هیأت به ریاست معاون برونمرزی رسانه ملی، با حضور در اسلامآباد، لاهور و کراچی، ضمن دیدار با مقامات و فعالان رسانهای پاکستان و بازدید از موسسات خبری و شبکه های تلویزیونی این کشور گفتوگوهایی جامع و عملیاتی برای توسعه و تعمیق روابط داشتند
در طول این سفر در مراسمی رسمی در اسلامآباد، تفاهمنامههای همکاری رسانهای، آموزشی و فرهنگی میان دو کشور امضا شد؛ اقدامی که از نگاه ناظران، سرآغاز مرحلهای تازه در روابط رسانهای تهران و اسلامآباد است.
کارشناسان معتقدند تفاهمهای رسانهای اخیر میان تهران و اسلامآباد، گامی راهبردی در مسیر ایجاد پیوندی فرهنگی و رسانهای میان دو کشور دوست و مسلمان در منطقه است.