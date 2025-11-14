به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دکتر مسعود پزشکیان در پیامی به هفدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» که به میزبانی همدان برگزار شد تاکید کرد این دوره از مسابقات زمینه‌ای برای تقویت همکاری، همدلی و رشد مهارت‌های گروهی است

در بخشی از این پیام آمده است: برگزاری جشنواره قرآنی «مدهامتان» بزرگداشت و ترویج فرهنگ قرآنی و تکریم اهل قرآن در این سرزمین علم و دانایی است. قرآن کریم به عنوان کتاب جاودانه هدایت و مظهر اعجاز وحی، چراغ راه انسان‌ها در زندگی فردی و اجتماعی است و تلاوت، تدبر و عمل به آموزه‌های آن، والاترین مسیر برای رشد معنوی و اخلاقی نسل جوان به شمار می‌رود.

همچنین در بخش دیگر پیام دکتر پزشکیان آمده است: هفدهمین دوره این جشنواره که امسال با شعار نورانی «مهمانی آیه‌ها» و با میزبانی دارالمومنین و با محوریت مسجد و محلات برگزار می‌شود، جلوه‌ای از فعالیت گسترده مردمی در ترویج فرهنگ قرآنی و معنویت در جامعه بوده و نقش کانون‌های مساجد در تربیت و کادرسازی نیرو‌های جوان و مومن در این عرصه سازنده ستودنی است.

ابتکار جدید این دوره از مسابقات به شکل گروهی، زمینه‌ای برای تقویت همکاری، همدلی و رشد مهارت‌های گروهی شرکت کنندگان را فراهم کرده و تجربه‌ای نوآورانه در آموزش و رقابت قرآنی به شمار می‌رود. این نوآوری ارتباط میان آموزش قرآن و کار گروهی و نیز حس مسئولیت پذیری و مشارکت جمعی را در نوجوانان و جوانان خصوصا در محلات تقویت خواهد کرد.

در ادامه پیام رییس جمهور آمده است: امید است این حرکت ارزشمند و معنوی، الهام بخش برنامه‌های آینده کانون‌ها و زمینه ساز ارتقای فرهنگ قرآنی در محلات و سراسر جامعه باشد و مسیر رشد معنوی و اخلاقی نوجوانان و جوانان کشور را بیش از پیش فراهم سازد.

از همه دست اندرکاران برگزاری این جشنواره ارزشمند قدردانی می‌کنم که با تلاش خالصانه خود، فضای جامعه را با آیه‌های معنوی قرآن عطرآگین کرده و موجبات امید، نشاط و انگیزه قرآنی برای نسل جوان را فراهم آورده‌اند، از خداوند متعال می‌خواهم به همه ما توفیق عمل به قرآن و تخلق به اخلاق قرآنی را عنایت فرماید.

هفدهمین دوره از مسابقات قرآنی مدهامتان روز‌های ۲۰ تا ۲۳ آبان ماه به میزبانی استان همدان برگزارشد.