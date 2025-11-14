دشمنان رؤیای انزوای ایران را به گور میبرند
امام جمعه چهاربرج گفت: غرب، رؤیای خود را یعنی انزوای جهانی ایران را به گور خواهد برد و ایران در آینده یکی از قطبهای اصلی سیاسی و اقتصادی جهان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
،حجتالاسلام جلالی در خطبههای نمازجمعه این هفته چهاربرج با اشاره به اینکه غرب به دلایل متعدد سیاسی، امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی، سیاست انزوای راهبردی ایران را دنبال میکند، اظهار کرد:، اما این طرح، طرحی از پیش شکستخورده است و تهران میتواند با بهرهگیری از فرصتهای ژئوپلیتیکی، شرایط را به نفع خود تغییر دهد.
امام جمعه چهاربرج افزود: نزدیکی ایران به چین و روسیه، بهویژه از طریق توافقهای اقتصادی با پکن و همکاریهای نظامی با مسکو، نشاندهنده شکست نسبی این پروژه است.
وی با بیان اینکه تشدید رقابتهای جهانی، بهویژه میان واشنگتن و محور پکن - مسکو، ممکن است فرصتهایی برای ایران فراهم آورد تا از طریق همسویی با این قدرتها، جایگاه خود را تقویت کند، گفت: در بلندمدت، ایران با تکیه بر وزن ژئوپلیتیکی خود، بهویژه موقعیت استراتژیک در آبراههای کلیدی منطقه و نقشآفرینی فعال در ائتلافهای غیرغربی مانند سازمان همکاری شانگهای و بریکس، میتواند به بازیگری محوری در نظم جهانی چندقطبی تبدیل شود و این جایگاه، ایران را از کشوری تحت تحریم، به بازیگری کلیدی ارتقا میدهد که حفظ روابط با آن برای قدرتهای شرقی حیاتی خواهد بود.
جلالی در ادامه با اشاره به اینکه نسل جوان امروز در معرض بمباران تصاویر قهرمانان ساختگی هالیوود یعنی سوپرمنها و اَبَرانسانهای تخیلی که با قدرتهای غیرواقعی، جهان را نجات میدهند؛ اما هیچ پیوندی با واقعیت زندگی ندارند، تصریح کرد: هالیوود با استفاده از صنعت قهرمانسازی، الگوهای ارزشی خود را در ذهن نسل جوان جهان تزریق کرده است؛ قهرمانانی که راهحل مشکلات را در خشونت فردگرایانه، ثروت نامحدود، و قدرتهای ماورایی میبینند نه در ایثار، تدبیر و اخلاق جمعی.
امام جمعه چهاربرج گفت: جامعه ما قهرمانان واقعی دارد؛ انسانهایی از جنس خود مخاطب که با امکانات محدود، اراده بیحد و ایمان راسخ، تاریخ را تغییر دادند و معرفی چنین الگوهایی به نسل جوان، پاسخی است به بحران هویت و فقر معنایی که صنعت سرگرمی غرب آن را تشدید کرده است.
وی با تأکید بر اینکه جریان حق باید همان نقاطی را که جریان باطل برای ضربه زدن به جریان حق انتخاب میکند را برای دفاع یا تهاجم به جریان باطل انتخاب کند، اظهار کرد: باید از روشها و ابزارهای قوی و در عین حال مباح جریان باطل مانند صنعت «سینما» در جهت اشاعه حق بهره برد و الگوهایی مانند شهدا، علمای ما که نماد استقامت در برابر وسوسههای نفس و شیاطین بودند و در جهاد اکبر پیروز شدند را بهعنوان الگوهای واقعی به جامعه معرفی کرد نه الگوهای تخیلی غرب.
جلالی در ادامه به سالروز آزادسازی سوسنگرد اشاره کرد و افزود: در روزهای آغازین جنگ تحمیلی؛ شهر سوسنگرد به یکی از سرنوشتسازترین نقاط نبرد تبدیل شد و در واقع کلید پیروزی ایران در دفاع مقدس بود و حماسه آزادسازی سوسنگرد در ۲۶ آبان ۱۳۵۹، نهتنها یک پیروزی نظامی، بلکه نقطه عطفی در روحیه رزمندگان و مردم ایران بود که نشان داد دشمن قابل شکست است.
امام جمعه چهاربرج با بیان اینکه اگر سوسنگرد سقوط میکرد، اهواز هم سقوط میکرد و مقاومت در خرمشهر و آبادان نیز بیمعنا میشد، تصریح کرد: به همین دلیل بود که حضرت امام خمینی (ره) با درک دقیق شرایط، فرمان تاریخی خود مبنی بر اینکه «سوسنگرد باید تا فردا آزاد شود» را صادر کردند و این شهر که در هفته اول تجاوز دشمن اشغال شده بود؛ تنها سه روز بعد آزاد گردید و افتخار نخستین شهر آزاد شده در دوران دفاع مقدس را کسب کرد.
وی با بیان اینکه مقاومت در سوسنگرد از اهمیت ویژهای برخوردار بود و از لحاظ حماسی و نظامی کمتر از مقاومت خرمشهر نبود، اظهار کرد: علیرغم کارشکنیها و تعلل بنیصدر در اعزام نیروهای کمکی، رزمندگان اسلام متشکل از بسیجیان، پاسداران، عشایر بومی، ژاندارمری و دیگر نیروهای مردمی، سه روز متوالی (۲۳ تا ۲۶ آبان) مقاومتی جانانه و بینظیر به نمایش گذاشتند و حضور گسترده عشایر عرب بومی در دفاع از شهر، پوچی تبلیغات کاذب و شعارهای عوامفریبانه صدام در ادعای «آزادسازی اعراب» را به اثبات رساند.
جلالی تصریح کرد: سوسنگرد یادآور این حقیقت است که با ایمان، وحدت و فداکاری، هیچ دشمنی نمیتواند ملتی را که برای دفاع از میهن و دین خود برخاسته است، شکست دهد.
امام جمعه چهاربرج هم چنین با اشاره به اینکه پس از برقراری آتشبس در غزه، وضعیت انسانی این منطقه همچنان در وخیمترین حالت ممکن قرار دارد، اظهار کرد: ابعاد فاجعه انسانی در غزه بسیار وسیع بوده است.