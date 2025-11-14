پخش زنده
تا هفته آینده بارش باران در خوزستان تداوم دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بر اساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، طی امروز نیز همچنان جوی پایدار در اغلب مناطق استان تداوم خواهد داشت که سبب افزایش غلظت آلاینده در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان میشود.
محمد سبزه زاری افزود: از اواخر وقت امروز استان تحت تاثیر سامانه بارشی قرار میگیرد و تا اواسط وقت دوشنبه (بویژه روز شنبه) سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط به همراه تندبادهای لحظهای در اغلب نقاط استان (بویژه بخشهای غربی، شمالِ غربی، شمالِ شرقی، شرقی و ارتفاعات) و وقوع پدیده مه یا مه رقیق پس از بارش و کاهش دید افقی (بویژه در سواحل و مناطق جنوبِ غربی) استان خواهد شد. همچنین احتمال شدت گرفتن بارشهای نقطهای نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: شمال خلیج فارس نیز طی این مدت مواج و گاهی همراه با بارش پراکنده و رعدوبرق خواهد بود. طی فردا روند کاهش ۳ تا ۶ درجهای دمای روزانه مورد انتظار است.
در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۳۳.۷ و ایذه با دمای ۵.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۱.۷ و کمینه دمای ۱۳.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.