به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، طی امروز نیز همچنان جوی پایدار در اغلب مناطق استان تداوم خواهد داشت که سبب افزایش غلظت آلاینده در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت استان می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود: از اواخر وقت امروز استان تحت تاثیر سامانه بارشی قرار میگیرد و تا اواسط وقت دوشنبه (بویژه روز شنبه) سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط به همراه تندباد‌های لحظه‌ای در اغلب نقاط استان (بویژه بخش‌های غربی، شمالِ غربی، شمالِ شرقی، شرقی و ارتفاعات) و وقوع پدیده مه یا مه رقیق پس از بارش و کاهش دید افقی (بویژه در سواحل و مناطق جنوبِ غربی) استان خواهد شد. همچنین احتمال شدت گرفتن بارش‌های نقطه‌ای نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: شمال خلیج فارس نیز طی این مدت مواج و گاهی همراه با بارش پراکنده و رعدوبرق خواهد بود. طی فردا روند کاهش ۳ تا ۶ درجه‌ای دمای روزانه مورد انتظار است.

در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۳۳.۷ و ایذه با دمای ۵.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۱.۷ و کمینه دمای ۱۳.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.





