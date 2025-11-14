پخش زنده
امام جمعه مهاباد با تاکید بر جایگاه برجسته توان دفاعی کشور گفت: بخش عمدهای از عزت و امنیت امروز ایران اسلامی حاصل پیشرفتهای چشمگیر در حوزه موشکی و هوافضاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، امام جمعه مهاباد در خطبههای این هفته نماز جمعه با تاکید بر اهمیت توان دفاعی کشور گفت: بخش مهمی از عزت و اقتدار ایران اسلامی نتیجه پیشرفتهای چشمگیر در حوزههای دفاعی است و امروز جمهوری اسلامی در عرصه موشکی دست برتر را دارد.
ماموستا عبدالسلام امامی با اشاره به سالروز شهادت حسن طهرانی مقدم و یادآوری جایگاه شهدا در پیشرفتهای علمی و دفاعی کشور افزود: بخش زیادی از توان موشکی و دستاوردهای هوافضای ایران حاصل تلاش دانشمندان و فرماندهانی همچون شهید طهرانیمقدم، امیرعلی حاجیزاده و شهید باقری است و باید قدر این مجاهدتها دانسته شود.
وی تاکید کرد: اگر این توان دفاعی وجود نداشت، کشور با تهدیداتی مشابه سوریه و برخی کشورهای دیگر روبهرو میشد.
ماموستا امامی همچنین از حمایتهای مردمی نسبت به نیروهای مسلح قدردانی کرد و گفت: نیروهای مسلح حافظ امنیت مردم هستند و مردم نیز پشتیبان آناناند.
امام جمعه مهاباد در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی بهخاطر برخورد با متجاوزان به بیتالمال، خواستار تداوم این اقدامات شد.
ماموستا امامی در ادامه با اشاره به بحران کمآبی و لزوم مدیریت مصرف آب گفت: در این شرایط باید با استغفار، عدالتورزی، امر به معروف و نهی از منکر، صلهرحم، پرداخت زکات و قرائت نماز باران از خداوند طلب رحمت کنیم. وی اعلام کرد که روز سهشنبه نماز باران بهصورت دستهجمعی اقامه خواهد شد.
ماموستا امامی همچنین بر اهمیت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و توجه به پیشگیری از بیماری دیابت از طریق ورزش و تغذیه سالم تاکید کرد.