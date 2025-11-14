

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛نماینده ولی فقیه در استان لرستان در خطبه‌های نمازجمعه ی امروز در مصلی الغدیر خرم‌آباد با اشاره به بدعهدی‌های مکرر رژیم صهیونیستی و آمریکا گفت:نقض آتش‌بس‌های مکرر و نتیجه ندادن مذاکره با دولتمردان این کشورها نشان می‌دهد که اعتماد به دشمنان بی فایده است.



حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی با اشاره به سخنرانی اخیر رهبر معظم انقلاب در روز ۱۳ آبان‌ماه، بر ضرورت شناخت جوانان از روزهای مهم تاریخ معاصر مانند تحریم تنباکو، کودتای ۱۲۹۹ و ۱۳ آبان‌ماه و برجام تأکید کرد و گفت:جوانان باید با تشکیل حلقه‌های معرفتی و زیر نظر افراد دانا و توانا، به گفت‌وگو بنشینند و با مطالعه ی این وقایع، مراقب باشند کشور دوباره دچار زیان نشود.



خطیب جمعه خرم آباد با تأکید بر تجربه برجام و پایبند نبودن طرف مقابل بیان کرد: با وجود این بدعهدی‌ها برخی ایران را مجدد دعوت به مذاکره و توافق با چنین رژیمی می‌کنندو مسوولان،مردم و به خصوص جوانان باید با مطالعه و شناسایی این مسائل از مسیرهایی که کشور از آن ضرر یا منفعت دیده، عبرت بگیرند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به ایام منتسب به حضرت صدیقه طاهره(س)، سبک زندگی فاطمی را نیاز امروز جوامع بشری دانست و گفت:در خانواده فاطمی دین،اخلاق، ادب، حیا، عفاف و احترام جریان دارد؛ هرجا این اصول کمرنگ شود، فروپاشی خانواده، طلاق و ناهنجاری‌های اخلاقی به‌وجود می‌آید و ترویج زندگی فاطمی نسخه ی نجات خانواده های امروز در جامعه است.

امام جمعه خرم آباد با انتقاد از وضعیت گرانی در کشور به سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه عامل گرانی،دولت و مجلس هستند،بیان کرد:مردم زیر بار گرانی قد خم کرده‌اند،هرکس می‌تواند را به کمک بگیرید و هرکس مانع کنترل گرانی است جلوی او را بگیرید.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به حوزه ی مسئولیت‌های دولت افزود:تنظیم بازار نباید آشفته باشد؛باندهای سودجویی و فزون‌طلب باید شناسایی و مهار شوند.



حجت الاسلام و المسلمین شاهرخی با تأکید بر اهمیت همکاری دولت و ملت در حل آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی بیان کرد:این مشکلات با مشارکت همه‌جانبه حل می‌شود.



امام جمعه خرم آباد با تأکید بر ضرورت انتخاب مدیران پاکدست و صاحب‌سابقه بیان کرد: ب اید در انتخاب افراد برای شوراها و مناصب مهم دقت کامل شود،نداشتن سوءپیشینه کافی نیست؛ مسئول باید دارای حسن سابقه، پاکدستی، ایثار و سابقه روشن باشد.

خطیب جمعه خرم‌آباد با گرامیداشت سالروز آزادسازی سوسنگرد گفت:رزمندگان لرستانی در فتح سوسنگرد نقش‌آفرین بودند و این عملیات روحیه آزادسازی خرمشهر و شکست‌های بعدی دشمن بعثی را فراهم کرد.

نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به کم‌آبی در کشور گفت: نود درصد مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت است و در هیچ‌یک الگوی صحیح مصرف رعایت نمی‌شودکه لزوم توجه به نعمت‌های الهی و مدیریت علمی و دقیق ضروری است.

حجت الاسلام و المسلمین شاهرخی همچنین از مردم خواست ضمن رعایت اصول مصرف،به درگاه خداوند برای نزول باران رحمت دعا کنند.



روز کتاب و کتابخوانی و بزرگداشت علامه طباطبایی از دیگر محورهای نماز جمعه امروز خرم آباد بود که امام جمعه خرم آباد در خصوص آنها مطالبی بیان کرد.





