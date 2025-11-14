پخش زنده
امامجمعه خرمآباد گفت:نقض آتشبسهای مکرر و نتیجه ندادن مذاکره با دولتمردان این کشورها نشان میدهد که اعتماد به دشمنان بی فایده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛نماینده ولی فقیه در استان لرستان در خطبههای نمازجمعه ی امروز در مصلی الغدیر خرمآباد با اشاره به بدعهدیهای مکرر رژیم صهیونیستی و آمریکا گفت:نقض آتشبسهای مکرر و نتیجه ندادن مذاکره با دولتمردان این کشورها نشان میدهد که اعتماد به دشمنان بی فایده است.
حجتالاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی با اشاره به سخنرانی اخیر رهبر معظم انقلاب در روز ۱۳ آبانماه، بر ضرورت شناخت جوانان از روزهای مهم تاریخ معاصر مانند تحریم تنباکو، کودتای ۱۲۹۹ و ۱۳ آبانماه و برجام تأکید کرد و گفت:جوانان باید با تشکیل حلقههای معرفتی و زیر نظر افراد دانا و توانا، به گفتوگو بنشینند و با مطالعه ی این وقایع، مراقب باشند کشور دوباره دچار زیان نشود.
خطیب جمعه خرم آباد با تأکید بر تجربه برجام و پایبند نبودن طرف مقابل بیان کرد: با وجود این بدعهدیها برخی ایران را مجدد دعوت به مذاکره و توافق با چنین رژیمی میکنندو مسوولان،مردم و به خصوص جوانان باید با مطالعه و شناسایی این مسائل از مسیرهایی که کشور از آن ضرر یا منفعت دیده، عبرت بگیرند.
امام جمعه خرم آباد با انتقاد از وضعیت گرانی در کشور به سخنان رئیسجمهور مبنی بر اینکه عامل گرانی،دولت و مجلس هستند،بیان کرد:مردم زیر بار گرانی قد خم کردهاند،هرکس میتواند را به کمک بگیرید و هرکس مانع کنترل گرانی است جلوی او را بگیرید.
خطیب جمعه خرمآباد با گرامیداشت سالروز آزادسازی سوسنگرد گفت:رزمندگان لرستانی در فتح سوسنگرد نقشآفرین بودند و این عملیات روحیه آزادسازی خرمشهر و شکستهای بعدی دشمن بعثی را فراهم کرد.
حجت الاسلام و المسلمین شاهرخی همچنین از مردم خواست ضمن رعایت اصول مصرف،به درگاه خداوند برای نزول باران رحمت دعا کنند.
روز کتاب و کتابخوانی و بزرگداشت علامه طباطبایی از دیگر محورهای نماز جمعه امروز خرم آباد بود که امام جمعه خرم آباد در خصوص آنها مطالبی بیان کرد.