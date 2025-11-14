تاکیید بر ضرورت افزایش سرانه کتاب خوانی
امام جمعه خرمشهر گفت: خانواده ها نقش تاثیر گذاری در گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛
امامجمعه خرمشهر با اشاره به روز کتاب و کتابخوانی و بزرگداشت علامه سیدمحمدحسین طباطبایی، بر ضرورت مطالعه بهویژه تاریخ معاصر تأکید کرد.
حجت الاسلام و المسلمین عادل پور با اشاره به گسترش خشکسالی در غرب آسیا و جهان گفت: منابع آب شیرین کره زمین بهشدت کاهش یافته و برخی حوزههای آبی حتی به یکسوم رسیده است.
وی با اشاره به مصرف ۹۰ درصدی آب کشور در صنعت و کشاورزی تأکید کرد دولت و مجلس باید با سیاستگذاری دقیق، اصلاح روشهای آبیاری و بازسازی شبکههای فرسوده توزیع آب، مصرف را مدیریت کنند.
او همچنین تجهیز منازل و ادارات به سرشیرهای کاهنده و برخورد جدی با باندهای سازمانیافته فساد را ضروری دانست.
خطیب جمعه خرمشهر در ادامه خطاب به شهروندان گفت: صرفهجویی در مصرف آب وظیفهای مشترک میان مردم و مسئولان است.
حجت الاسلام و المسلمین عادل پور با اشاره به بیان اینکه کشور سالهاست با کمبود نهادههایی مانند ذرت، جو و کنجاله سویا مواجه است، گفت: «با وجود واردات سالانه بیش از ۱۷ میلیون تن نهاده به ارزش بیش از ۹ میلیارد دلار، هنوز بازار دچار کمبود و جهش قیمت است که این امر نشاندهنده احتکار، دلالی و رانتخواری است.
وی در ادامه با اشاره به هفته ملی دیابت توصیه کرد: مردم با تغذیه سالم، ورزش منظم و غربالگری بهموقع از ابتلا به این بیماری خاموش جلوگیری کنند.
او در پایان، تعطیلی اخیر مدارس ابتدایی و متوسطه اول خوزستان بهدلیل آلودگی هوا را ضایعهای برای جریان آموزشی دانست و گفت: «این تصمیم تناقض دارد؛ اگر معیار سلامت است، دانشآموزان متوسطه دوم هم در معرض خطرند و اگر معیار کنکور است، پایه نهم نیز امتحانهای استانی و انتخاب رشته دارد.»
عادلپور تأکید کرد مسئولان باید «در تصمیمگیری دقت کنند، سخن آموزشوپرورش و انجمن اولیا و مربیان را بشنوند و با گفتوگو، تناقضها را برای مردم تبیین و افکار عمومی را اقناع کنند.»