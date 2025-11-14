پخش زنده
امام جمعه بجنورد گفت: کتاب چراغ هدایت و سرمایه فرهنگی جامعه است و باید فرهنگ مطالعه در جامعه نهادینه شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجت الاسلام والمسلمین رضا نوری در آیین عبادی و سیاسی نماز جمعه این هفته با تأکید بر اهمیت کتاب و کتابخوانی گفت: مطالعه و کتابخوانی در آموزههای دین اسلام توصیه شده و کتاب یکی از مهمترین عوامل رشد انسانها به شمار میرود.
وی افزود: خداوند در قرآن به کتاب و قلم اشاره کرده و معجزه پیامبر نیز کتاب بوده که راهنمای هدایت انسانهاست.
حجتالاسلام والمسلمین نوری با بیان اینکه هر کتابی شایسته خواندن نیست، تأکید کرد: کتاب سالم و مفید استاد همیشگی انسان است و مطالعه آن میتواند سطح علمی جامعه را ارتقا دهد و نیازهای ضروری مردم را تأمین کند.
وی همچنین به نقش خبرنگاران و رسانهها در جامعه پرداخت و گفت: تبیین واقعیتها بر اساس صداقت و دقت، رسالت اصلی خبرنگاران است و اطلاعرسانی دقیق موجب هدایت جامعه در مسیر حق و رشد انسانی میشود.
امام جمعه بجنورد از جوانان خواست همواره صحت و منبع اخبار و مطالبی که دریافت میکنند را بررسی کنند و هر مطلبی را بدون تحقیق نپذیرند.
حجتالاسلام نوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست خارجی کشور، مذاکره با آمریکا را بیثمر دانست و گفت: تجربه نشان داده که مذاکره با این کشور نتیجهای ندارد و نباید به وعدههای آن اعتماد کرد.