به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسئول روابط عمومی قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: خانم "جرفی" از کارکنان خواهر رده‌های نیروی زمینی سپاه مستقر در استان خوزستان توانست مقام نخست رشته قرائت در مسابقات سراسری قرآن کریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را کسب نماید.

موسوی با اشاره به اینکه این دوره از مسابقات سراسری قرآن کریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به یادبود اولین فرمانده حافظ کل قرآن کریم سپاه، شهید سپهبد حاج حسین سلامی برگزار شد و میزبان قاریان و حافظان برتر از سراسر کشور بود، ادامه داد: خانم جرفی توانست با تلاوت مجلسی و تحقیق آیاتی از کلام الله مجید این موفقیت را کسب نماید.