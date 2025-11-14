امام جمعه ارومیه: تفکر بسیجی در همه بخشهای جامعه تقویت شود
نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با تأکید بر اینکه مدیران و مسئولانی که خستگیناپذیر، بیمنت و بدون ترس از دشمن خدمت میکنند دارای تفکر بسیجی هستند، اظهارکرد: این نگاه باید در همه بخشهای جامعه تقویت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
،حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی در خطبههای نماز جمعه ارومیه که در مصلای امام خمینی این شهر برگزار شد، با اشاره به سالروز صدور فرمان تشکیل بسیج مستضعفین توسط امام خمینی در ۲۹آبان ۱۳۵۸ و آغاز هفته بسیج افزود: تشکیل بسیج نقش مهمی در حفظ امنیت مردم ایفا کرده لذا اگر مردم در همه اصناف و سطوح با روحیه بسیجی وارد میدان شوند و این تفکر در جامعه رسوخ پیدا کند، مشکلات کشور حل خواهد شد.
امام جمعه ارومیه با گرامیداشت ۲۴ آبان، سالروز رحلت علامه طباطبایی (ره)، گفت: علامه طباطبایی در حوزه علم و اخلاق از بزرگان عصر خود بود و اثر ارزشمند «المیزان» یکی از یادگارهای مهم این عالم است به همین مناسبت این روز، روز کتاب و کتابخوانی نامگذاری شده و لازم است فرهنگ مطالعه در جامعه نهادینه شود.
نماینده ولی فقیه در آذربایجانغربی با تأکید بر اینکه خانوادهها باید در سبک زندگی خود تغییر ایجاد کرده و کتابخوانی را به یک عادت تبدیل کنند، خاطرنشان کرد: همانطور که در دین ما تاکید شده باید فرزندان خود را به خواند کتاب و کسب دانش و آگاهی تشویق کنیم.
حجت الاسلام قریشی با اشاره سخنان رهبر انقلاب در دیدار با دانشآموزان و تاکید ایشان بر ضرورت شناخت تاریخ ملی و کشور یادآورشد: لازم است مردم تاریخ کشور خود را بدانند، چرا که با شناخت تاریخ میتوانند وظایف امروز را تشخیص داد و دریافت که مقاومت در هر عرصهای به پیروزی منجر میشود.
وی با انتقاد از برخی اظهارنظرها درباره مذاکره با آمریکا و دشمنان، افزود: علت این سخنان، ناآگاهی از تاریخ و عبرتنگرفتن از گذشته است.
امام جمعه ارومیه با اشاره به کمبارشی و تداوم خشکسالی، درکشور تصریح کرد: مردم باید مصرف آب را مدیریت کنند و دولت نیز موظف است مصرف را ساماندهی کرده و روشهای نوین آبیاری را جایگزین شیوههای سنتی کند.