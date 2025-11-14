به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فرنگی کاران کشورمان که شب گذشته خود را به ریاض رساندند تا در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی حضور پیدا کنند، نخستین تمرین خود را در سالن دانشگاهی شهر ریاض برگزار کردند.

شاگردان رنگرز ابتدا با یک بسکتبال گروهی کار را آغاز کردند و پس از آن با نرمش و مرور فن، کار را به پایان رساندند.

آماده نبودن سالن کشتی باعث شد تا فرنگی کاران روی تاتامی نخستین تمرین خود را برگزار کنند. طبق مقررات موجود ۳ روز قبل از شروع مسابقات تشک کشتی پهن خواهد شد و فرنگی کاران می‌توانند مهیای حضور در بازی‌های کشور‌های اسلامی شوند.