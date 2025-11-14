به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کابل، صدیق‌الله صدیقی سخنگوی پلیس بادغیس گفت: این انفجار در شهرستان " بالامرغاب " استان بادغیس به وقوع پیوست و یک حلقه مین که از جنگ‌های گذشته بر جا مانده بود در مسیر عبور کودکان منفجر شد که براثر آن، سه کودک جان خود را از دست دادند.

مقامات امنیتی بادغیس تأکید کرده‌اند تلاش‌ها برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه ادامه دارد.

دو روز قبل نیز انفجار مین خوشه‌ای در این شهرستان جان دو کودک را گرفت.

این در حالی است که رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان نیز اعلام کرد: آلودگی‌های ناشی از جنگ در افغانستان همچنان جان مردم این کشور را می‌گیرد.