به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ وحید دریکوند مدیرکانون بسیج جامعه پزشکی دانشگاه لرستان گفت:گروه جهادی پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی برای ارائه خدمات رایگان به شهرستان معمولان اعزام شد.

مسئول ستاد فرمان اجرایی حضرت امام(ره) در شهرستان معمولان هم گفت:در این اردوی جهادی ساکنان شهرستان از خدمات رایگان ویزیت ،توزیع دارو، ارائه خدمات مشاوره و روانشناسی،مامایی و متخصص کودکان بهره مند شدند.

جهادگران پزشکی با حضور در شهرستان معمولان به ۷۰۰ نفر از مردم این منطقه خدمات پزشکی رایگان ارائه کردند.





