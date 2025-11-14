برگزاری نماز جمعه شهرستانهای استان مرکزی
در خطبههای این هفته نماز جمعه شهرستانهای استان مرکزی، ائمه جمعه به موضوعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی روز کشور پرداختند.
در ساوه، حجتالاسلام رحیمی ترک گناه، حرکت به سمت فضیلتها و بازگشت به درگاه الهی را عامل نزول رحمت خداوند دانست و افزود: برگزاری نماز استسقا و روزهداری سه روز آخر هفته میتواند سبب نزول باران و گشایش در امور شود.
در خمین نیز، حجتالاسلام میرصادقی انتخابات اخیر عراق را عاملی برای تقویت محور مقاومت و ثبات منطقه عنوان کرد و گفت: تشکیل دولت جدید در عراق، جایگاه جمهوری اسلامی را در منطقه تقویت میکند. وی با اشاره به بحران آب، از مسئولان خواست با مدیریت صحیح منابع آبی و اقامه نماز استسقا برای رفع خشکسالی اقدام کنند.
در دلیجان حجت الاسلام والمسلمین نیکویی ماهانی در خطبه های نمازجمعه از افزایش فشار اقتصادی ناشی از عملکرد سودجویان انتقاد کرد و گفت: بیعدالتی دلالان و سودجویی مفسدان اقتصادی مردم را خسته کرده است و مسئولان قضایی و مدیران اجرایی باید صادقانه با مردم سخن بگویند و وعدهها را عملی کنند.
حجت الاسلام عبدالحسینی امام جمعه موقت محلات بااشاره به کمبود بارش ها گفت: یکی از عوامل خشکسالی و کاهش بارش، بیتوجهی انسانها به نعمتهای خداوند است واز طرفی بیتوجهی به مصرف صحیح آب و نعمتهای الهی میتواند امنیت منابع طبیعی و کشاورزی ایران را تهدید کند بنابراین مدیریت منابع آب اولویت ملی است.
در تفرش حجتالاسلام اجرایی در خطبههای این هفته با اشاره به موضوع اقتصاد پایدار، مالیات را از محورهای مهم این حوزه دانست و تأکید کرد: «دولت باید در زمینه مالیات تدبیر لازم را داشته باشد، چراکه اقتصاد پایدار بر دو رکن اساسی استوار است؛ منابع مالی قابل اتکا و نیروی انسانی کارآمد. دولت باید در این زمینه تلاش کند تا وضعیت معیشت و سفرههای مردم بهبود یابد.»
در شازند، حجتالاسلام مهدینژاد با اشاره به طرح انزوای راهبردی ایران از سوی غرب گفت: این طرح از پیش شکست خورده و نزدیکی ایران به چین و روسیه نشانگر ناکامی آن است. او تأکید کرد: رقابت میان آمریکا، چین و روسیه میتواند فرصتی برای ایران جهت تقویت جایگاه بینالمللی خود فراهم آورد.
در آشتیان، حجتالاسلام دانشی ضمن تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه گفت: قیام حضرت زهرا (س) برای دفاع از ولایت و امامت بود و امروز نیز جامعه اسلامی باید از سیره ایشان در حقمداری و وحدت الگو بگیرد.
در کمیجان، حجتالاسلام سعیدی با تلاوت آیاتی از قرآن کریم، مردم را به استغفار و توبه برای نزول باران و افزایش نعمت الهی فراخواند و تأکید کرد: شکر نعمت باعث افزایش برکت و ناسپاسی موجب عذاب است. وی همچنین روز کتاب و کتابخوانی، هفته بسیج و سالروز آزادسازی سوسنگرد را گرامی داشت و از مردم برای حضور در مراسم تشییع پیکر شهید گمنام دعوت کرد.
در خنداب، حجتالاسلام صفاهانی با تأکید بر اهمیت صرفهجویی در مصرف آب اظهار داشت: قانون حجاب، قانون خدا و اسلام است و باید در جامعه نهادینه شود. وی افزود: در جنگ شناختی دشمن راه به جایی نخواهد برد، زیرا جوانان ایران بیدار و هوشیارند.