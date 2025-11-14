پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به بحران بیآبی و کمبود منابع آبی در کشور گفت: آنچه امروز در مملکت از کمبود و بیآبی مشاهده میشود، بخشی حاصل عملکرد خود ماست چرا که خداوند جهان را بر اساس قانونها و قاعدهها اداره میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛حجتالاسلام و المسلمین حسینی با اشاره به بحران کمآبی، اعلام کرد که این وضعیت نتیجه عملکرد خود مردم و مسئولان است.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان؛ مدیران مسئول تأمین آب را به دلیل بیتوجهی به هدررفت آب، چاههای غیرمجاز و نبود برنامهریزی در آبشیرینسازی مورد انتقاد قرار داد و خواستار “توبه عملی” و تحول در عملکرد آنها شد.
حجتالاسلام و المسلمین حسینی با استناد به آیات سوره نوح گفت: خداوند میتواند باران رحمت را نازل کند، رودها را جاری سازد و گیاهان را برویاند، اما اینها مشروط به استغفار و توبه واقعی است
وی افزود: استغفار و توبه باید توسط همه اقشار، از مردم عادی تا مدیران حاکمیت، صورت پذیرد.
امام جمعه زنجان همچنین بر ادامه یافتن نمازهای استسقاء تأکید کرد و از رسانهها خواست معارف دینی مربوط به کمآبی را تبیین کنند.
در بخش دیگری از خطبهها، امام جمعه زنجان با گرامیداشت سالروز آزادسازی سوسنگرد، بر لزوم روایتگری بیشتر این رخدادها برای نسل جوان تأکید کرد
خطیب نماز جمعه زنجان همچنین به مناسبت هفته کتاب و کتابخانه، با اشاره به گزارش مدیرکل کتابخانههای عمومی استان، وضعیت کتابخوانی را «غیرقابل قبول» خواند و گفت: اگرچه زنجان در سالهای اخیر پیشرفتهایی داشته، اما این کافی نیست.
وی خواستار نقشآفرینی جدیتر مسئولان، مساجد و مدارس در ترویج فرهنگ مطالعه شد و هشدار داد جامعهای که از کتاب فاصله بگیرد، به تعالی نخواهد رسید.